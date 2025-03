Serie A: botta e risposta tra Lazio e Torino, all’Olimpico termina 1 a 1. La classifica aggiornata

La Lazio non tiene il passo del Bologna e va a -4 dal quarto posto. Allo stadio “Olimpico” di Roma il Torino, nel posticipo della 30esima giornata di Serie A, rovina i piani Champions dei biancocelesti, andati in vantaggio nel secondo tempo col gol di Marusic, su assist di Pedro, e poi riacciuffati dai granata per via della rete di Ginetis.

Primo tempo vivace con i padroni di casa più propositivi rispetto agli avversari, tanto che Milinkovic-Savic è stato più impegnato, seppur senza troppa fatica, rispetto a Provedel. Nella ripresa, invece, gli uomini di Vanoli sembrano mostrare più organizzazione difensiva per poi affondare in contropiede, ma la firma di Marusic costringe il Torino a riversarsi in avanti. Dopo un ottimo intervento coi piedi di Milinkovic-Savic su Zaccagni, i granata trovano il pari con Gineitis che sfrutta il pallone invitante di Biraghi. Terzo pareggio consecutivo in casa per i biancocelesti, quinto risultato utile di fila per i granata.

CLASSIFICA

Inter – 67

Napoli – 64

Atalanta – 58

Bologna – 56

Juventus – 55

Roma – 52

Lazio – 52

Fiorentina – 51

Milan – 47

Udinese – 40

Torino – 39

Genoa – 35

Como – 30

Verona – 30

Cagliari – 29

Parma – 26

Lecce – 25

Empoli – 23

Venezia – 20

Monza – 15