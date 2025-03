Serie C Girone B: la Torres frena l’Entella, a Chiavari termina 1 a 1. La classifica aggiornata

L’Entella spreca l’opportunità di andare a +7 sul secondo posto, accontentandosi di un pareggio contro la terza in classifica. Allo stadio Comunale di Chiavari termina 1 a 1 il posticipo della 34esima giornata del Girone B di Serie C. La formazione sarda passa in vantaggio al 28′ grazie al gol di Mastinu, a cui segue la risposta di Tiritiello. Nella ripresa la partita si fa combattuta e ricca di duelli, dove l’equilibrio è così consistente da non regalare emozioni.

La classifica aggiornata:

Entella – 75 punti

Ternana – 70 punti

Torres – 61 punti

Pescara – 58 punti

Vis Pesaro – 56 punti

Pineto – 52 punti

Arezzo – 52 punti

Pianese – 47 punti

Rimini – 46 punti

Gubbio – 44 punti

Perugia – 43 punti

Pontedera – 41 punti

Carpi – 40 punti

Campobasso – 39 punti

Ascoli – 38 punti

Lucchese – 33 punti

Spal – 29 punti

Milan U23 – 27 punti

Sestri Levante – 26 punti

Legnago Salus – 25 punti