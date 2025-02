Serie B, via alla 27ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

La Serie B torna in campo con la 27ª giornata, pronta a regalare emozioni e verdetti importanti in chiave promozione e salvezza. Il turno si apre questa sera con l’anticipo tra Sampdoria e Sassuolo, mentre il big match di domenica vedrà il Cosenza ospitare il Palermo in una sfida cruciale per i rosanero e decisiva per i padroni di casa, ultimi in classifica.

Ecco il programma completo della 27ª giornata:

Venerdì 23 febbraio

Sampdoria – Sassuolo (20:30)

Sabato 24 febbraio

Cittadella – Modena (15:00)

Mantova – Bari (15:00)

Pisa – Juve Stabia (15:00)

Reggiana – Carrarese (15:00)

Cremonese – Cesena (17:15)

Domenica 25 febbraio

Brescia – Südtirol (15:00)

Cosenza – Palermo (15:00)

Spezia – Catanzaro (15:00)

Salernitana – Frosinone (17:15)

Classifica Serie B

Sassuolo – 61 pt

Pisa – 54 pt

Spezia – 50 pt

Cremonese – 41 pt

Catanzaro – 40 pt

Juve Stabia – 39 pt

Bari – 36 pt

Cesena – 34 pt

Palermo – 34 pt

Modena – 31 pt

Carrarese – 30 pt

Cittadella – 30 pt

Brescia – 29 pt

Reggiana – 29 pt

Mantova – 28 pt

Sampdoria – 28 pt

Südtirol – 25 pt

Salernitana – 23 pt

Frosinone – 22 pt

Cosenza – 21 pt (-4 di penalizzazione)

Con il Sassuolo saldamente al comando a quota 61 punti, la lotta playoff è serrata, mentre in coda la situazione si fa sempre più delicata per il Cosenza, che cerca punti fondamentali contro il Palermo per uscire dall’ultimo posto e accorciare sulla zona salvezza.