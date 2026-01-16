Serie B, via alla 20ª giornata. Stasera Sampdoria-Entella Le probabili formazioni

È il derby che può cambiare la traiettoria della stagione. Sampdoria ed Entella si affrontano stasera al Ferraris con un obiettivo comune: dare una spallata alla classifica e allontanarsi dalle zone pericolose. Come scrive Claudio Baffico sul Corriere dello Sport, per i blucerchiati la sfida rappresenta anche l’occasione giusta per voltare pagina dopo la sconfitta di Avellino.

Angelo Gregucci è pronto e non intende stravolgere l’identità della squadra. «Dobbiamo cambiare rotta, non il sistema di gioco», chiarisce il tecnico, che insieme a Salvatore Foti guida la Sampdoria in questa fase delicata. Un messaggio netto, ribadito anche al Corriere dello Sport da Claudio Baffico, per respingere le ipotesi di rivoluzioni tattiche.

Il punto di partenza resta la gara del Partenio. «Nei numeri la partita è stata buona, ma i numeri non determinano il risultato. Vorrei sempre tirare 22 volte contro sette, ma se non porti a casa nulla vuol dire che hai sbagliato qualcosa», spiega Gregucci, che individua il nodo principale: «Negli ultimi 16 metri serve più determinazione. Quando entri in area devi mangiarti la palla».

L’allenatore difende anche il gruppo dalle critiche legate a una presunta presunzione: «Non c’è presunzione, c’è consapevolezza. Ogni giorno si lavora con professionalità, l’atteggiamento può migliorare ma la disponibilità non è mai mancata», sottolinea Gregucci, come riportato ancora da Claudio Baffico sul Corriere dello Sport.

Il derby ha un peso particolare anche per motivi storici. All’andata, a Chiavari, vinse l’Entella e quella sconfitta portò all’esonero di Donati, primo allenatore stagionale della Samp. «Sarà una gara difficile, un derby per tutti. Giochiamo davanti al nostro pubblico, non vediamo l’ora di scendere in campo: è una partita importante per il nostro futuro», ribadisce il tecnico doriano.

Attesa alta anche in casa Entella. I chiavaresi arrivano al Ferraris forti del successo interno contro il Monza. «Sarà una partita diversa, ma storica e importante per la piazza», spiega Andrea Chiappella. «Ci saranno tensioni emotive e mentali, ma dovremo essere bravi a lasciare spazio al campo e all’aspetto tecnico. Mi aspetto una Sampdoria aggressiva, spinta dal pubblico. Dovremo reggere e pensare solo a fare la nostra partita per migliorare la classifica», conclude l’allenatore, sempre sulle colonne del Corriere dello Sport, firmato Claudio Baffico.