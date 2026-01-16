Corriere dello Sport: “Buffon va da Abate? Tutte le trattative del giorno in serie B”

Il mercato entra nel vivo e coinvolge diverse piazze tra Serie B e Serie C. Come riporta Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Avellino è a un passo da Alessandro Pio Riccio (23), difensore di proprietà della Sampdoria. Restano da valutare soltanto i tempi di recupero del giocatore, reduce da un infortunio, prima dell’affondo decisivo.

Sempre in casa Avellino, secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, continua il monitoraggio su Pedro Felipe (21), centrale della Juventus Next Gen, attualmente aggregato alla prima squadra bianconera per sopperire all’assenza forzata di Rugani. La concorrenza è però agguerrita: sul difensore brasiliano c’è anche l’interesse dell’Hellas Verona.

Sfuma invece l’arrivo di Coli Saco (23) dal Napoli: il difensore è destinato alla Casertana. Sul fronte uscite e possibili trattative, Michele Rigione (34) piace al Perugia, mentre il Mantova insiste per Valerio Crespi (21). In uscita anche Cosimo Patierno (34), richiesto dal Casarano.

Movimenti anche in casa Juve Stabia, che ha ceduto in prestito al Lecco il centrocampista Edoardo Duca (28). Ai saluti l’attaccante Gregorio Morachioli (25), che si trasferisce al Carpi. Tra i giovani attenzionati spunta Louis Thomas Buffon (18) del Pisa, nome seguito con interesse.

Capitolo ufficialità: come sottolinea Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, è stato formalizzato l’acquisto del difensore Christian Dalle Mura (23) dal Cosenza. In casa Reggiana, invece, è arrivata l’ufficialità per l’ingaggio dell’albanese Kleis Bozhanaj (24), prelevato dal Modena.

Un quadro ricco di operazioni e intrecci di mercato, che conferma la vivacità delle trattative in questa fase della stagione, come evidenziato dal Corriere dello Sport.