Palermo-Spezia, le probabili formazioni: si ferma Pohjanpalo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Ultime valutazioni in casa Palermo in vista della sfida contro lo Spezia. Da monitorare le condizioni di Pohjanpalo, che ieri non si è allenato in gruppo e resta in dubbio fino all’ultimo, anche se al momento è comunque inserito nell’undici titolare.

In difesa, nel ruolo di braccetto di destra, Peda dovrebbe essere preferito ancora una volta a Bereszynski. Sulla trequarti, invece, Vasic resta favorito su Le Douaron, confermando le scelte delle ultime settimane.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen;
Peda, Bani, Ceccaroni;
Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello;
Palumbo, Vasic;
Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Diakité, Veroli, Gomes, Blin, Giovane, Le Douaron, Gyasi, Corona.
Allenatore: Filippo Inzaghi.

In casa Spezia, Valoti dovrebbe partire dalla panchina. Possibile invece la prima da titolare per Sernicola, dopo l’ingresso a gara in corso nell’ultima uscita. In attacco, Artistico è in vantaggio per affiancare Vlahovic, favorito su Lapadula e Di Serio.

Probabile formazione Spezia (3-5-2)

Radunovic;
Wisniewski, Hristov, Beruatto;
Sernicola, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio;
Artistico, Vlahovic.

A disposizione: Mascardi, Loria, Valoti, Vignali, Jack, Mateju, Comotto, Candela, Lapadula, Di Serio, Soleri, Verde.
Allenatore: Donadoni.

Ultimissime

Genoa, arriva il palermitano Lauricella

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Tuttosport: “Spezia scatenato, tutte le trattative del giorno in serie B”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Bellusci shock: «Ho fatto 100 partite in Serie A, oggi faccio il cameriere»

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Corriere dello Sport: “Lecce, caccia al bomber: Cutrone e Cheddira in cima alla lista. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026

Serie B, via alla 20ª giornata. Stasera Sampdoria-Entella Le probabili formazioni

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 16, 2026