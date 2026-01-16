Palermo-Spezia, le probabili formazioni: si ferma Pohjanpalo

Ultime valutazioni in casa Palermo in vista della sfida contro lo Spezia. Da monitorare le condizioni di Pohjanpalo, che ieri non si è allenato in gruppo e resta in dubbio fino all’ultimo, anche se al momento è comunque inserito nell’undici titolare.

In difesa, nel ruolo di braccetto di destra, Peda dovrebbe essere preferito ancora una volta a Bereszynski. Sulla trequarti, invece, Vasic resta favorito su Le Douaron, confermando le scelte delle ultime settimane.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen;

Peda, Bani, Ceccaroni;

Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello;

Palumbo, Vasic;

Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Diakité, Veroli, Gomes, Blin, Giovane, Le Douaron, Gyasi, Corona.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

In casa Spezia, Valoti dovrebbe partire dalla panchina. Possibile invece la prima da titolare per Sernicola, dopo l’ingresso a gara in corso nell’ultima uscita. In attacco, Artistico è in vantaggio per affiancare Vlahovic, favorito su Lapadula e Di Serio.

Probabile formazione Spezia (3-5-2)

Radunovic;

Wisniewski, Hristov, Beruatto;

Sernicola, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio;

Artistico, Vlahovic.

A disposizione: Mascardi, Loria, Valoti, Vignali, Jack, Mateju, Comotto, Candela, Lapadula, Di Serio, Soleri, Verde.

Allenatore: Donadoni.