Palermo-Spezia, le probabili formazioni: si ferma Pohjanpalo
Ultime valutazioni in casa Palermo in vista della sfida contro lo Spezia. Da monitorare le condizioni di Pohjanpalo, che ieri non si è allenato in gruppo e resta in dubbio fino all’ultimo, anche se al momento è comunque inserito nell’undici titolare.
In difesa, nel ruolo di braccetto di destra, Peda dovrebbe essere preferito ancora una volta a Bereszynski. Sulla trequarti, invece, Vasic resta favorito su Le Douaron, confermando le scelte delle ultime settimane.
Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)
Joronen;
Peda, Bani, Ceccaroni;
Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello;
Palumbo, Vasic;
Pohjanpalo.
A disposizione: Gomis, Di Bartolo, Bereszynski, Diakité, Veroli, Gomes, Blin, Giovane, Le Douaron, Gyasi, Corona.
Allenatore: Filippo Inzaghi.
In casa Spezia, Valoti dovrebbe partire dalla panchina. Possibile invece la prima da titolare per Sernicola, dopo l’ingresso a gara in corso nell’ultima uscita. In attacco, Artistico è in vantaggio per affiancare Vlahovic, favorito su Lapadula e Di Serio.
Probabile formazione Spezia (3-5-2)
Radunovic;
Wisniewski, Hristov, Beruatto;
Sernicola, Cassata, Nagy, Kouda, Aurelio;
Artistico, Vlahovic.
A disposizione: Mascardi, Loria, Valoti, Vignali, Jack, Mateju, Comotto, Candela, Lapadula, Di Serio, Soleri, Verde.
Allenatore: Donadoni.