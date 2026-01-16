Serie B, via alla 20ª giornata: programma completo e classifica aggiornata
La Serie B entra nel vivo con l’avvio della 20ª giornata, turno che inaugura il girone di ritorno e che può già incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica, sia in zona promozione sia nella lotta salvezza.
In vetta resta il Frosinone, che guarda tutti dall’alto con 41 punti dopo 19 giornate, seguito da Venezia (38) e Monza (37). Subito alle spalle il Palermo, quarto a quota 34, chiamato a difendere la propria posizione e a restare agganciato al treno di testa.
Alle sue spalle inseguono Catanzaro e Cesena a 31, quindi Modena (29) ed Empoli e Juve Stabia appaiate a 27. In coda la situazione resta fluida, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.
Classifica Serie B (dopo 19 giornate)
Frosinone 41
Venezia 38
Monza 37
Palermo 34
Catanzaro 31
Cesena 31
Modena 29
Empoli 27
Juve Stabia 27
Padova 25
Avellino 25
Carrarese 23
Reggiana 20
Südtirol 19
Virtus Entella 19
Sampdoria 17
Spezia 17
Bari 17
Mantova 16
Pescara 14
Il programma della 20ª giornata
La giornata si apre venerdì sera e si chiuderà domenica pomeriggio, con diverse sfide chiave.
Venerdì
Sampdoria – Virtus Entella (ore 20:30)
Sabato
Avellino – Carrarese (ore 15:00)
Padova – Mantova (ore 15:00)
Empoli – Südtirol (ore 15:00)
Monza – Frosinone (ore 15:00)
Venezia – Catanzaro (ore 15:00)
Reggiana – Cesena (ore 17:15)
Bari – Juve Stabia (ore 19:30)
Domenica
Pescara – Modena (ore 15:00)
Palermo – Spezia (ore 17:15)
Riflettori puntati soprattutto sul Renzo Barbera, dove il Palermo ospita lo Spezia in una gara che mette in palio punti pesanti per la zona alta della classifica e per la lotta salvezza dei liguri.