Serie B, via alla 20ª giornata: programma completo e classifica aggiornata

La Serie B entra nel vivo con l’avvio della 20ª giornata, turno che inaugura il girone di ritorno e che può già incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica, sia in zona promozione sia nella lotta salvezza.

In vetta resta il Frosinone, che guarda tutti dall’alto con 41 punti dopo 19 giornate, seguito da Venezia (38) e Monza (37). Subito alle spalle il Palermo, quarto a quota 34, chiamato a difendere la propria posizione e a restare agganciato al treno di testa.

Alle sue spalle inseguono Catanzaro e Cesena a 31, quindi Modena (29) ed Empoli e Juve Stabia appaiate a 27. In coda la situazione resta fluida, con diverse squadre racchiuse in pochi punti.

Classifica Serie B (dopo 19 giornate)

Frosinone 41

Venezia 38

Monza 37

Palermo 34

Catanzaro 31

Cesena 31

Modena 29

Empoli 27

Juve Stabia 27

Padova 25

Avellino 25

Carrarese 23

Reggiana 20

Südtirol 19

Virtus Entella 19

Sampdoria 17

Spezia 17

Bari 17

Mantova 16

Pescara 14

Il programma della 20ª giornata

La giornata si apre venerdì sera e si chiuderà domenica pomeriggio, con diverse sfide chiave.

Venerdì

Sampdoria – Virtus Entella (ore 20:30)

Sabato

Avellino – Carrarese (ore 15:00)

Padova – Mantova (ore 15:00)

Empoli – Südtirol (ore 15:00)

Monza – Frosinone (ore 15:00)

Venezia – Catanzaro (ore 15:00)

Reggiana – Cesena (ore 17:15)

Bari – Juve Stabia (ore 19:30)

Domenica

Pescara – Modena (ore 15:00)

Palermo – Spezia (ore 17:15)

Riflettori puntati soprattutto sul Renzo Barbera, dove il Palermo ospita lo Spezia in una gara che mette in palio punti pesanti per la zona alta della classifica e per la lotta salvezza dei liguri.