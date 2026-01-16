Corriere dello Sport: “Palermo, mercato in attacco. Due innesti per Inzaghi?”

Il Palermo guarda all’attacco. Con l’addio di Brunori, il reparto offensivo è il primo fronte su cui intervenire e i riflettori sono puntati su profili in grado di alzare il livello. Come riporta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, la strada principale resta complessa, complice una valutazione elevata.

Il nome in cima alla lista è quello di Matteo Tramoni (25). Il Pisa continua a valutare il giocatore intorno ai 6 milioni di euro, cifra che rende l’operazione in salita, ma il fantasista corso resta nei radar dei rosanero, intenzionati a capire se esistano margini per rendere fattibile l’affondo e avvicinarsi al calciatore. Tramoni, pur avendo trovato maggiore spazio nelle ultime gare, potrebbe essere in bilico in un Pisa che sta rifacendo il look del reparto offensivo.

Il Palermo, in ogni caso, resta vigile anche su altri fronti. È calda la pista Dennis Johnsen (27), fantasista norvegese della Cremonese, valutato tra i 2 e i 3 milioni. Un profilo che piace per caratteristiche tecniche e duttilità. Un’altra soluzione porta a Nicholas Pierini (27), attualmente in forza al Sassuolo, considerato un’opzione concreta.

Sullo sfondo rimane anche l’ipotesi Stefano Moreo (32), attaccante del Pisa ed ex rosanero, un giocatore che Filippo Inzaghi conosce molto bene e che potrebbe rappresentare una soluzione di esperienza.

Parallelamente, è da definire il futuro di Giacomo Corona (21). Il Palermo valuta la sua cessione in prestito e, in caso di partenza — con Juve Stabia, Reggiana e Pescara interessate — sarà necessario intervenire per sostituirlo, probabilmente con un altro Under.

Sul taccuino della dirigenza rosanero figura anche Rui Modesto (26) dell’Udinese, laterale portoghese naturalizzato angolano, nome seguito con attenzione nell’ambito delle possibili operazioni di completamento.

Intanto, come sottolinea ancora il Corriere dello Sport, cresce l’attesa per la gara interna contro lo Spezia: sono 22.576 le presenze già registrate, abbonati compresi, in vista della sfida in programma domenica al Renzo Barbera.