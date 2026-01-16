Corriere dello Sport: “Palermo, si cede per liberare gli slot over”

Il Palermo muove le sue pedine con attenzione e visione strategica. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Michele Avella (25) al Guidonia Montecelio, in Serie C, e contestualmente il rientro di Francesco Di Bartolo (20), attraverso la risoluzione anticipata del prestito dalla Nuova Sondrio Calcio.

Porte girevoli nel comparto portieri, ma dietro operazioni che potrebbero sembrare di secondo piano si nasconde una strategia ben precisa. Di Bartolo sarà infatti il terzo portiere, ma il suo status di Under consente al Palermo di liberare uno slot Over, elemento chiave in questa fase di mercato.

Secondo quanto evidenziato ancora dal Corriere dello Sport, con il ritorno di Magnani salgono a 17 i giocatori Over in rosa. La sostituzione di Avella con Di Bartolo permette quindi al club targato City Football Group di muoversi con maggiore libertà, concentrandosi ora sull’obiettivo principale: un rinforzo importante per l’attacco.

E il margine potrebbe aumentare ulteriormente. La dirigenza rosanero, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, conta infatti di arrivare presto a due slot Over disponibili. Oltre a quello liberato dalla cessione di Avella, è altamente probabile anche l’uscita di Diakité, esterno destro difensivo seguito con interesse da Avellino e Juve Stabia in Serie B, oltre che da alcuni club francesi.

Manifestazioni di interesse che potrebbero trasformarsi a breve in trattative concrete. Il Palermo resta vigile, con l’obiettivo di non superare il tetto dei 18 Over e di sfruttare ogni spiraglio per calibrare con precisione i prossimi colpi, seguendo una linea chiara e sostenibile sul mercato.