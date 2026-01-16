Corriere dello Sport: “Lecce, caccia al bomber: Cutrone e Cheddira in cima alla lista. Tutte le trattative del giorno in serie A”

Dopo aver sistemato il centrocampo, il Lecce concentra ora le proprie attenzioni sull’attacco. L’obiettivo è chiaro: consegnare a Eusebio Di Francesco una punta già nel mercato di gennaio. Come riporta Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, i nomi più caldi in questo momento sono Patrick Cutrone e Walid Cheddira, entrambi profili ritenuti adatti a rinforzare il reparto offensivo.

Non solo. Secondo quanto riferisce ancora Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Lecce ha avviato anche dei colloqui per Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina, a conferma di una strategia che punta a valutare più soluzioni prima di affondare il colpo decisivo.

Baldanzi verso il Genoa di De Rossi

Sul fronte delle altre operazioni, è tutto confermato per Tommaso Baldanzi al Genoa di Daniele De Rossi. L’accordo tra i due club è stato raggiunto da giorni sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, in attesa soltanto del via libera definitivo. Per quanto riguarda la porta, nella lista dei profili seguiti figurano Stefan Ortega del Manchester City e Karl Jakob Hein, attualmente in prestito al Werder Brema dall’Arsenal, come sottolinea il Corriere dello Sport a firma di Eleonora Trotta.

Cagliari in fermento

Mercato particolarmente vivace anche in casa Cagliari. Con Ibrahim Sulemana c’è un’intesa di massima per il ritorno in Sardegna, ma i rossoblù continuano a muoversi su più fronti. Hans Nicolussi Caviglia resta una priorità, seppur a condizioni diverse rispetto alle richieste del Venezia, proprietario del cartellino. Il centrocampista ha già dato la propria disponibilità al trasferimento e a gennaio lascerà la Fiorentina. L’offerta del Cagliari è impostata su un prestito oneroso da 500mila euro con riscatto tra i 4 e i 5 milioni.

Resta sullo sfondo la pista che porta a Tino Anjorin, mentre il canale con il Torino si è intensificato grazie all’interesse dei granata per Matteo Prati. Al momento, però, permane distanza tra domanda e offerta. Non cambia, invece, la posizione del club su Sebastiano Luperto, considerato incedibile. Intanto, è stata ufficializzata la rescissione con Marko Rog.

Le altre trattative

Quanto alla Cremonese, i grigiorossi insistono per Reda Belahyane della Lazio e valutano anche Gustavo Hamer dello Sheffield United. Nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Giacomo Raspadori all’Atalanta: contratto di cinque anni, maglia numero 18 e ingaggio da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Infine, Andreas Schjelderup resta vicino al Parma, che ha rilanciato con una nuova offerta per l’attaccante norvegese in uscita dal Benfica.