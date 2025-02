Serie B senza pareggi: classifica in fermento e mercato decisivo!

L’ultimo turno di campionato ha regalato una Serie B senza pareggi, una rarità assoluta in stagione. Come sottolineato da Nicola Binda su Gazzetta dello Sport, non era mai successo prima, e al massimo c’era stato un solo pari nelle giornate 2 e 16.

Il trio di testa continua a dominare senza sosta, accumulando 156 punti complessivi dopo 24 giornate, una quota mai vista prima. Il loro ritmo implacabile ha aumentato il divario dal quarto posto, ora a 11 punti, mettendo in discussione la stessa disputa dei playoff.

Nel frattempo, la classifica si è compressa pericolosamente: dalla Cremonese in giù (fino al terzultimo posto della Salernitana, che l’ha appena battuta), tutto è ancora aperto. Tra zona playoff e playout ci sono appena 5 punti di differenza, un margine ridottissimo che lascia aperti tutti gli scenari.

Salvezza? Serviranno 50 punti, altro che 40!

Chi sperava di salvarsi con i classici 40 punti dovrà rivedere i piani. Con 14 giornate ancora da giocare, la quota per evitare i playout potrebbe salire fino a 50 punti, costringendo molte squadre a guardarsi alle spalle.

Mercato all’ultimo respiro: serve un colpo per salvarsi!

Oggi è l’ultimo giorno di mercato, e come evidenziato da Binda su Gazzetta dello Sport, ogni squadra ha provato a rafforzarsi, pur con un occhio ai conti. Un ultimo sforzo può cambiare il destino di un’intera stagione: c’è ancora qualche ora per chiudere operazioni decisive.

A mezzanotte si chiude: che Serie B ritroveremo dopo il mercato?