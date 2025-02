Tuttosport: “Audero-Palermo, Sassuolo su Basic, Samp-Abiuso – Le trattative del giorno in B”

Il Palermo ha chiuso il colpo Joel Pohjanpalo, con il bomber finlandese che ha superato le visite mediche ed è pronto a vestire il rosanero. Come riportato da Tuttosport, per il centrocampo resta complicata la trattativa per Mazzitelli, con il Como (che ne detiene il cartellino, ma di proprietà del Frosinone) che sta rallentando l’operazione.

Dallo stesso Como, però, è in arrivo Emil Audero, che rafforzerà il reparto portieri del Palermo.

Movimenti in Serie B: Henry-Salernitana, Valoti alla Cremonese

Sul fronte uscite, il Palermo saluterà Henry, che tornerà al Verona prima di passare quasi sicuramente alla Salernitana.

Intanto, Valoti del Monza è atteso alla Cremonese, che ha già lasciato partire Buonaiuto, trasferitosi al Padova in Serie C. Il Cittadella lavora al ritorno di Diaw, attaccante di proprietà del Monza, mentre il Cesena è vicino a Fumagalli, attualmente al Cosenza ma di proprietà del Como.

Scambi e affari dell’ultimo giorno

L’ultima giornata di mercato porta anche movimenti tra Sampdoria e Modena, con Abiuso che vestirà il blucerchiato e Vulikic che farà il percorso inverso. Inoltre, il club ligure sta valutando Candela, mentre Venuti potrebbe trasferirsi al Venezia.

Alla Carrarese è in arrivo Fontanarosa dalla Reggiana, con il giocatore che resterà in prestito dall’Inter. Per la Reggiana, invece, sfuma l’obiettivo Marco Sala, che il Como ha ceduto al Lecce.

Ultime ore di mercato: chi farà il colpo decisivo?