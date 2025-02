Il Gazzettino: “Palermo, colpo Pohjanpalo. Il bomber pagato meno di 5 milioni”

Il Palermo si è assicurato Joel Pohjanpalo per una cifra inferiore ai 5 milioni di euro, nonostante la clausola rescissoria fosse vicina ai 6 milioni. Come riportato da Marco De Lazzari su Il Gazzettino Venezia Mestre, il club rosanero ha ottenuto un importante “sconto” per portare in Sicilia il dominatore delle ultime due stagioni di Serie B, autore di 48 gol in 96 partite con il Venezia.

Un colpo dal peso economico notevole, ma che sembra quasi irrisorio se paragonato ai 30 milioni (più 5 di bonus) che il Lecce incasserà dalla cessione del danese Patrick Dorgu al Manchester United, dopo averlo acquistato per appena 200.000 euro dal Nordsjaelland.

Venezia, Tessmann la cessione più redditizia

Paradossalmente, il Venezia ha incassato meno da Pohjanpalo rispetto alla vendita di Tanner Tessmann al Lione, affare che ha garantito ai lagunari 6 milioni di euro. Il club francese, tuttavia, si trova a rischio retrocessione d’ufficio e fallimento, quindi resta da vedere se salderà tutti i pagamenti.

I numeri delle plusvalenze del Venezia:

Tessmann → acquistato per 3,65 milioni, rivenduto a 6 milioni (+5,1M di plusvalenza).

Pohjanpalo → acquistato per 3,31 milioni dal Bayer Leverkusen, rivenduto a circa 5 milioni (+3,34M di plusvalenza).

Magnus Andersen → preso per 490mila euro, ceduto a 600mila allo Sparta Praga (+306mila euro).

Mikael Ellertsson → acquistato per 1,5 milioni dallo Spezia, venduto per 3,5 milioni al Genoa (+2,6M di plusvalenza).

Un affare per il Palermo, ma occhio alla classifica

L’acquisto di Pohjanpalo è senza dubbio un colpo importante, ma il Palermo parte da un ritardo di 23 punti dalla zona promozione. Servirà un cambio di passo immediato per sfruttare al meglio l’investimento fatto sul finlandese.