Gazzetta dello Sport: “Serie B, ecco chi piazza i veri colpi di mercato”

L’ultimo giorno di mercato è entrato nel vivo, tra affari in dirittura d’arrivo e colpi last-minute. Ma la notizia più importante riguarda il Palermo, pronto ad annunciare l’arrivo di Joel Pohjanpalo e Emil Audero, due innesti che cambiano il volto della squadra. Come riportato da Nicola Binda su Gazzetta dello Sport, l’attaccante finlandese ha superato le visite mediche e si prepara a sbarcare in città per firmare il contratto.

Nel frattempo, il Pisa, dopo aver perso Provstgaard, finito alla Lazio, lavora su un’alternativa per la difesa. La Cremonese è pronta a sferrare l’assalto decisivo a Valoti del Monza, mentre il Frosinone insiste per Bohinen del Genoa. Il Catanzaro, invece, ha deciso di rimandare Ceresoli all’Atalanta e sta trattando con club svizzeri la cessione di Seck, che potrebbe essere sostituito da un altro esterno.

Altri movimenti: Samp, Cesena e il caso Palumbo

Situazione delicata in casa Sampdoria, che continua a fare i conti con l’emergenza portieri dopo l’infortunio dell’ultimo arrivato, Perisan. Il club blucerchiato ha chiesto Cragno al Monza e Joronen al Venezia, mentre ufficializza Abiuso dal Modena, arrivato in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni, in cambio di Vulikic. Lasciano Genova anche Barreca, che ha trovato l’accordo con il Südtirol, e Diaw, che torna al Cittadella dopo quattro anni e mezzo in giro per l’Italia.

Per il Cesena, il rinforzo in attacco potrebbe essere Flavio Russo del Sassuolo, chiamato a sostituire Kargbo. Infine, il Sassuolo aveva provato a piazzare un colpo di mercato con Antonio Palumbo, ma il Modena ha opposto un secco rifiuto.