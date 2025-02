Palermo, servono i gol ma anche il gioco: Dionisi deve trovare la svolta

Gli acquisti di Joel Pohjanpalo e Emil Audero sono stati colpi importanti per il Palermo. Come riportato da Luigi Butera su il Giornale di Sicilia, il finlandese è probabilmente l’attaccante più forte che si potesse prendere per la Serie B, mentre il portiere ex Como e Sampdoria è il profilo giusto per risolvere i problemi nella gerarchia tra Desplanches e Sirigu.

Se fosse arrivato anche Mazzitelli, il mercato rosanero sarebbe stato quasi perfetto, ma bisogna sapersi accontentare. Rimane qualche ora per eventuali ultimi ritocchi, e chissà che non arrivi ancora un colpo sugli esterni.

Dionisi deve dare un’identità alla squadra

Ora, il compito più importante spetta ad Alessio Dionisi, chiamato a dare finalmente un filo logico al gioco del Palermo, che finora è apparso disordinato e privo di un’identità chiara. Secondo Butera su Giornale di Sicilia, il passaggio dal 4-3-3 al 3-5-2 non ha ancora dato risultati concreti, con il Palermo che in più occasioni si è mostrato inferiore agli avversari in termini di organizzazione e intensità.

Il Pisa, ad esempio, ha vinto con un rigore e un episodio fortunoso, ma ha dimostrato di avere una struttura di gioco chiara. Il Palermo, invece, non dà la stessa sensazione di ordine e di efficienza. Non è un caso che le occasioni più pericolose arrivino su palla inattiva o su sviluppi casuali, come successo con il gol di Brunori contro il Pisa.

Playoff a rischio se il gioco non cambia

La classifica si è accorciata e basta poco per ritrovarsi in zona pericolo. Per questo, Butera sottolinea su Giornale di Sicilia che Dionisi deve trovare un modo per garantire al Palermo un posto nei playoff. Se Pohjanpalo e Brunori non riceveranno palloni puliti in area, l’investimento economico fatto sul finlandese (tra cartellino e ingaggio) rischia di essere vanificato.

Domenica contro lo Spezia sarà un test decisivo. Se non si vedrà una scintilla, allora bisognerà riflettere seriamente su altri aspetti della squadra, perché ormai dal mercato non può più arrivare nulla.