Serie B, 29ª giornata: cade il Monza a La Spezia, Palermo resta a -6 dalla vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
cutrone

Si chiude il sabato della 29ª giornata di Serie B con risultati che incidono sulla classifica ma che non modificano il distacco tra il Palermo e la vetta del campionato. La notizia principale arriva dallo stadio Picco, dove lo Spezia supera il Monza 4-2, mentre l’Avellino conquista un successo importante contro il Padova.

Spezia show contro il Monza


Partita ricca di emozioni a La Spezia. Dopo un primo tempo spettacolare chiuso sul 2-2, nella ripresa i liguri trovano l’allungo decisivo che porta al 4-2 finale. Tre punti pesantissimi per lo Spezia nella corsa salvezza, mentre il Monza resta fermo a 60 punti.

Per il Palermo, attualmente quarto con 54 punti, la sconfitta dei brianzoli mantiene invariata la distanza dalla vetta: sei punti separano i rosanero dal primo posto. La squadra di Dionisi avrà però la possibilità di accorciare nella sfida di domani contro la Carrarese.

Avellino, vittoria pesante contro il Padova

Successo importante anche per l’Avellino, che supera il Padova 1-0 e conquista tre punti preziosi per la propria classifica. Un risultato che permette agli irpini di salire a 33 punti, guadagnando terreno nella zona centrale della graduatoria.

Il Padova resta invece fermo a 34 punti, perdendo l’occasione di avvicinarsi alla zona playoff.

Entella corsara a Bolzano

Colpo esterno della Virtus Entella, che passa sul campo del Südtirol per 1-0. Un successo che consente ai liguri di salire a 31 punti, allontanandosi dalle zone più pericolose della classifica.

Il Südtirol rimane invece fermo a 37 punti, senza riuscire a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria.

La classifica aggiornata

Dopo le gare del sabato la classifica recita:

Venezia 60

Monza 60

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 43

Juve Stabia 40

Cesena 38

Südtirol 37

Padova 34

Avellino 33

Carrarese 32

Empoli 31

Entella 31

Sampdoria 30

Spezia 29

Reggiana 29

Bari 28

Mantova 27

Pescara 22

Il Palermo resta quindi a -6 dalla vetta, con la possibilità di accorciare ulteriormente nella sfida di domani contro la Carrarese, gara che potrebbe rivelarsi molto importante nella corsa alle prime posizioni.

