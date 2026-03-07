Serie B, 29ª giornata: cade il Monza a La Spezia, Palermo resta a -6 dalla vetta
Si chiude il sabato della 29ª giornata di Serie B con risultati che incidono sulla classifica ma che non modificano il distacco tra il Palermo e la vetta del campionato. La notizia principale arriva dallo stadio Picco, dove lo Spezia supera il Monza 4-2, mentre l’Avellino conquista un successo importante contro il Padova.
Spezia show contro il Monza
Partita ricca di emozioni a La Spezia. Dopo un primo tempo spettacolare chiuso sul 2-2, nella ripresa i liguri trovano l’allungo decisivo che porta al 4-2 finale. Tre punti pesantissimi per lo Spezia nella corsa salvezza, mentre il Monza resta fermo a 60 punti.
Per il Palermo, attualmente quarto con 54 punti, la sconfitta dei brianzoli mantiene invariata la distanza dalla vetta: sei punti separano i rosanero dal primo posto. La squadra di Dionisi avrà però la possibilità di accorciare nella sfida di domani contro la Carrarese.
Avellino, vittoria pesante contro il Padova
Successo importante anche per l’Avellino, che supera il Padova 1-0 e conquista tre punti preziosi per la propria classifica. Un risultato che permette agli irpini di salire a 33 punti, guadagnando terreno nella zona centrale della graduatoria.
Il Padova resta invece fermo a 34 punti, perdendo l’occasione di avvicinarsi alla zona playoff.
Entella corsara a Bolzano
Colpo esterno della Virtus Entella, che passa sul campo del Südtirol per 1-0. Un successo che consente ai liguri di salire a 31 punti, allontanandosi dalle zone più pericolose della classifica.
Il Südtirol rimane invece fermo a 37 punti, senza riuscire a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria.
La classifica aggiornata
Dopo le gare del sabato la classifica recita:
Venezia 60
Monza 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Cesena 38
Südtirol 37
Padova 34
Avellino 33
Carrarese 32
Empoli 31
Entella 31
Sampdoria 30
Spezia 29
Reggiana 29
Bari 28
Mantova 27
Pescara 22
Il Palermo resta quindi a -6 dalla vetta, con la possibilità di accorciare ulteriormente nella sfida di domani contro la Carrarese, gara che potrebbe rivelarsi molto importante nella corsa alle prime posizioni.