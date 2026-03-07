Empoli, Dionisi presenta il Catanzaro: «Salvezza priorità. Su Romagnoli valutiamo il rientro»

Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, l’allenatore dell’Empoli Alessio Dionisi ha presentato il match in conferenza stampa analizzando il momento della squadra e la situazione di classifica. Il tecnico azzurro ha sottolineato come in questa fase della stagione l’obiettivo principale sia diventato la salvezza.

«Il nostro obiettivo era arrivare nella parte sinistra della classifica, ma se fai così pochi punti è inevitabile guardare altrove. La vittoria manca da tempo e dobbiamo essere consapevoli della situazione».

Dionisi è tornato anche sull’ultima partita giocata a Bari, sottolineando il rammarico per una gara che sembrava indirizzata.

«A Bari c’è grande rammarico perché la partita era stata approcciata molto bene, avevamo anche trovato il vantaggio, poi annullato per un fuorigioco millimetrico. L’espulsione di Lovato ha cambiato completamente la gara».

Il tecnico dell’Empoli ha ricordato anche il precedente dell’andata contro il Catanzaro.

«All’andata arrivavamo da un periodo complicato, siamo rimasti in dieci ma siamo riusciti comunque a portare a casa la vittoria. Adesso la situazione è diversa, ma dobbiamo fare necessità virtù. Questa è la classifica reale e dobbiamo dimostrare di poterci stare dentro e di saper reagire».

«Serve intensità mentale e fisica»

Dionisi ha poi indicato l’atteggiamento che servirà per affrontare la gara.

«Come a Bari dobbiamo partire subito forte e iniziare bene la partita. Serve intensità mentale e fisica. Il rammarico per quella gara resta perché il primo tempo era stato davvero fatto bene».

Il tecnico ha anche raccontato un gesto significativo dello spogliatoio.

«La squadra è consapevole del momento: nello spogliatoio hanno appeso la classifica della colonna destra, è un segnale che tutti sanno dove siamo e cosa dobbiamo fare».

Dionisi: «Il Catanzaro ha qualità»

Parlando dell’avversario, Dionisi ha sottolineato le difficoltà della sfida.

«Ci aspetta una partita difficile. Non dobbiamo essere leggeri, dobbiamo giocarla con attenzione. Il Catanzaro è una squadra che sa difendersi bene e ha giocatori di qualità».

Un riferimento anche a Iemmello, indicato come uno dei giocatori più pericolosi.

«Iemmello è un grande attaccante, ma anche un rifinitore molto bravo. Probabilmente dovremo difendere tanto e dovremo essere bravi a limitarli, ma sono convinto che le nostre occasioni le creeremo».

«Possibile il ritorno di Romagnoli»

Dionisi ha poi parlato della situazione della squadra e del possibile rientro di Romagnoli.

«Quando cambia la prospettiva del campionato non è che i ragazzi nascono già preparati a viverla. Dobbiamo adeguarci alla realtà e a quello che siamo oggi».

Il tecnico ha ribadito che la squadra deve reagire anche nei momenti di difficoltà.

«La vittoria manca da otto partite, ma nonostante tutto io penso che possiamo vedere la luce dietro la tenda. Dobbiamo costruire e non distruggere, non farci frenare dalla paura della classifica».

Infine, sulla possibilità di rivedere Romagnoli.

«Romagnoli è un elemento importantissimo per lo spogliatoio, un giocatore che dà tanto anche a livello umano. Domani potrebbe esserci il suo ritorno in campo, vedremo».