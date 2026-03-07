Pescara, Gorgone presenta il Bari: «Insigne? Nessuna polemica con Longo»

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Bari, l’allenatore del Pescara Giorgio Gorgone ha presentato la gara in conferenza stampa analizzando la situazione della squadra, le condizioni degli infortunati e l’importanza della partita nella corsa alla salvezza.

Il tecnico del Delfino ha fatto innanzitutto il punto sull'infermeria e sulla disponibilità dei giocatori.





Pescara, Gorgone fa il punto sugli infortunati

«Out Graziani, Merola, Tsadjout. In dubbio Olzer, vediamo come sta Letizia. Stanno bene Oliveri, Caligara e Lamine. E qualche allenamento lo ha fatto Pellacani. In queste ultime partite non è che abbiamo avuto questa grande fortuna perché a Frosinone siamo stati ripresi alla fine. Ma la sensazione è che la squadra possa lottare per l’obiettivo. Vediamo la luce lontana, ma la vediamo».

Il tecnico biancazzurro ha poi parlato della gestione di Insigne, spiegando la scelta fatta nell’ultima partita.

«Insigne? Abbiamo valutato di non farlo giocare a Frosinone. Era imprudente fargli fare 270’ in una settimana visto che non giocava da maggio. Con Lorenzo c’è grande comunicazione. Se sta bene gioca sicuro».

Gorgone ha quindi sottolineato anche il sostegno del pubblico pescarese.

«Curva sold out? Sappiamo dell’importanza della partita ma anche le altre erano importanti. Da Avellino a oggi che ipotesi di punti si erano fatti tutti? Credo massimo tre. Ne abbiamo fatti sette e ci ha detto anche un po’ male».

Gorgone: «Domani servirà una gara intelligente»

Guardando alla partita contro il Bari, l’allenatore del Pescara ha invitato la squadra alla massima attenzione.

«Le partite da giocare sono 10, i tifosi sono incredibili e lo hanno dimostrato con i fatti. Domani dobbiamo fare una partita intelligente. Nessuno si immaginava Bari, Samp o Spezia in queste condizioni. Nessuno a luglio pensava che il Bari potesse essere qui».

Sull’obiettivo salvezza, Gorgone non ha indicato una quota punti precisa.

«Piano punti per la salvezza? Non ne abbiamo parlato. Ma dobbiamo vincere più partite possibili e sappiamo che quella di domani sarà importantissima».

«Il Bari è nel suo momento migliore»

Il tecnico ha poi analizzato l’avversario.

«Posso immaginare una gara bloccata. Ma troviamo un Bari nel loro momento migliore. Era diverso incontrarlo con l’acqua alla gola. Sappiamo cosa dobbiamo fare. A loro potrebbe bastare non perdere».

Infine Gorgone ha commentato le polemiche nate dopo le parole di Longo su Insigne.

«Non mi sono sembrate parole così negative. Finita la partita con il Frosinone, dopo episodi dubbi contestati, ha parlato nel dopo partita. Non credo che Insigne abbia chiamato il Tg1 per parlare di arbitri. Ha fatto una normale intervista post partita».

E sui temi legati al fair play:

«Il Pescara, nonostante una produzione offensiva documentata dai numeri, non ha mai avuto un rigore. Sul fair play? Brugman calcia e poi Cittadini va a terra. Parlare di slealtà è assurdo».

In chiusura, aggiornamenti anche su alcuni singoli.

«Valzania si è allenato regolarmente, valutiamo domani. Acampora ha recuperato bene. Terzino destro? Capellini, Gravillon e Berardi possono farlo perché Gaetano non potrà partire dall’inizio. Merola? Ha problemi muscolari e ha avuto una ricaduta. Per me è importante ma deve stare bene e non possiamo rischiare più».