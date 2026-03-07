Serie B, 29ª giornata: pari tra Spezia e Monza all’intervallo, risultati e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Si chiudono i primi tempi delle gare del sabato della 29ª giornata di Serie B, con i primi verdetti parziali che iniziano a muovere la classifica del campionato cadetto. Il risultato più spettacolare arriva dal Picco, dove Spezia e Monza sono sul 2-2 al termine della prima frazione.

La partita si accende subito: il Monza passa in vantaggio al 9’ con Petagna, servito da Cutrone. I brianzoli raddoppiano al 16’, ancora con Cutrone, che finalizza l’assist di Petagna. Lo Spezia reagisce e accorcia le distanze al 20’ con Artistico, su assist di Aurelio, prima di trovare il pareggio al 34’ proprio con Aurelio, autore del 2-2 che riapre completamente la sfida.


La gara è stata anche caratterizzata da episodi disciplinari: Carboni ammonito al 10’ e poi espulso al 33’, lasciando il Monza in inferiorità numerica nella seconda parte del primo tempo.

Gli altri risultati dei primi tempi

Negli altri campi la situazione è più bloccata.

Avellino – Padova 0-0

Südtirol – Virtus Entella 0-0

Spezia – Monza 2-2

Partite ancora aperte dunque, con diversi equilibri che potrebbero cambiare nella ripresa.

La classifica live dopo i primi tempi

Con il pareggio momentaneo dello Spezia e del Monza, la classifica in tempo reale vede:

Monza 61

Venezia 60

Frosinone 55

Palermo 54

Catanzaro 46

Modena 43

Juve Stabia 40

Südtirol 38

Cesena 38

Padova 35

Carrarese 32

Empoli 31

Avellino 31

Sampdoria 30

Reggiana 29

Virtus Entella 29

Bari 28

Spezia 27

Mantova 27

Pescara 22

Il pareggio momentaneo del Monza consente ai brianzoli di salire provvisoriamente a 61 punti, mantenendo la vetta della classifica, mentre lo Spezia resta nelle zone basse ma guadagna un punto importante in chiave salvezza.

La ripresa potrebbe cambiare ancora molti equilibri nella corsa alla promozione e nella lotta per evitare la retrocessione.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, Modena-Cesena sarà la gara gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Sampdoria, Foti si gioca la panchina a Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (57) dionisi mignani

Cesena, Mignani a rischio. I tre nomi pronti a sostituirlo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Serie B, via alla 29ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file3 (29)

Frosinone, tegola Cittadini: lesione muscolare e stop di almeno quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 195639

Rubinacci presenta Venezia-Reggiana: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
img_4767-1-1024x541

Frosinone, Monza e Sudtirol sulle tracce di Rok Vadjunec

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 191834

Andreoletti presenta Avellino-Padova: «In Serie B le sorprese sono sempre dietro l’angolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
castori

Sudtirol, Castori verso l’Entella: «Le partite più difficili sono quelle contro chi gioca per la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 185800

Spezia, Donadoni verso il Monza: «Serviranno grande aggressività e attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 184455

Chiappella presenta Sudtirol-Entella: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Serie B, 29ª giornata: pari tra Spezia e Monza all’intervallo, risultati e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
WhatsApp Image 2026-03-07 at 15.22.37

Palermo Women Under 19 trionfa in Coppa Italia regionale: 7-2 al Racing Catania (FOTO)

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 150347

Palermo, Inzaghi presenta la sfida alla Carrarese: «Partita difficile, ma dipende da noi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 143310

Napoli-Sassuolo Primavera, caos in campo: Tomsa espulso strattona l’arbitro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
del grosso

Palermo Primavera sconfitta in casa dall’Ascoli. Del Grosso: «La gara si è complicata subito»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026