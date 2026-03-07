Serie B, 29ª giornata: pari tra Spezia e Monza all’intervallo, risultati e classifica live
Si chiudono i primi tempi delle gare del sabato della 29ª giornata di Serie B, con i primi verdetti parziali che iniziano a muovere la classifica del campionato cadetto. Il risultato più spettacolare arriva dal Picco, dove Spezia e Monza sono sul 2-2 al termine della prima frazione.
La partita si accende subito: il Monza passa in vantaggio al 9’ con Petagna, servito da Cutrone. I brianzoli raddoppiano al 16’, ancora con Cutrone, che finalizza l’assist di Petagna. Lo Spezia reagisce e accorcia le distanze al 20’ con Artistico, su assist di Aurelio, prima di trovare il pareggio al 34’ proprio con Aurelio, autore del 2-2 che riapre completamente la sfida.
La gara è stata anche caratterizzata da episodi disciplinari: Carboni ammonito al 10’ e poi espulso al 33’, lasciando il Monza in inferiorità numerica nella seconda parte del primo tempo.
Gli altri risultati dei primi tempi
Negli altri campi la situazione è più bloccata.
Avellino – Padova 0-0
Südtirol – Virtus Entella 0-0
Spezia – Monza 2-2
Partite ancora aperte dunque, con diversi equilibri che potrebbero cambiare nella ripresa.
La classifica live dopo i primi tempi
Con il pareggio momentaneo dello Spezia e del Monza, la classifica in tempo reale vede:
Monza 61
Venezia 60
Frosinone 55
Palermo 54
Catanzaro 46
Modena 43
Juve Stabia 40
Südtirol 38
Cesena 38
Padova 35
Carrarese 32
Empoli 31
Avellino 31
Sampdoria 30
Reggiana 29
Virtus Entella 29
Bari 28
Spezia 27
Mantova 27
Pescara 22
Il pareggio momentaneo del Monza consente ai brianzoli di salire provvisoriamente a 61 punti, mantenendo la vetta della classifica, mentre lo Spezia resta nelle zone basse ma guadagna un punto importante in chiave salvezza.
La ripresa potrebbe cambiare ancora molti equilibri nella corsa alla promozione e nella lotta per evitare la retrocessione.