Palermo Women Under 19 trionfa in Coppa Italia regionale: 7-2 al Racing Catania (FOTO)
Grande successo per il Palermo Women Under 19 che conquista la Coppa Italia Regionale di Eccellenza Femminile. Le giovani rosanero hanno superato con un netto 7-2 il Racing Catania Women nella finale disputata mercoledì 4 marzo allo stadio Marco Tomaselli di Caltanissetta.
Una partita dominata dalla formazione palermitana, capace di imporre il proprio ritmo fin dai primi minuti e di costruire un vantaggio ampio grazie a una prestazione offensiva di grande qualità. Il successo consente al Palermo Women Under 19 di alzare il trofeo regionale e di chiudere nel migliore dei modi il percorso nella competizione.
La vittoria rappresenta un risultato importante per il settore femminile rosanero e conferma la crescita del movimento giovanile del club.