Avellino, Ballardini dopo il Padova: «Meritavamo di vincere. La differenza è stata l’atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
ballardini avellino

Dopo il successo casalingo contro il Padova, l’allenatore dell’Avellino Davide Ballardini ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di PrimaTivvù, analizzando il match e sottolineando l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori.

«L’Avellino meritava la vittoria»


«L’Avellino meritava di vincere, ora però dobbiamo pensare alla prossima partita. Dopo Venezia non ho lavorato su nulla di particolare, perché l’atteggiamento era quello giusto: la voglia c’era anche lì. Abbiamo lavorato come al solito».

Il tecnico ha spiegato come la pesante sconfitta contro la capolista Venezia sia stata trasformata in motivazione per la gara successiva.

«Ovviamente avevamo perso 4-0 contro la prima in classifica ed eravamo dispiaciuti, ma quel dispiacere bisogna trasformarlo in energia e oggi si è visto».

«Non è questione di modulo ma di atteggiamento»

Ballardini ha poi sottolineato l’importanza dell’aggressività e della mentalità.

«Non è una questione di modulo, ma di atteggiamento: di scalare in avanti e di essere più aggressivi. Questa è la differenza che si è vista oggi».

Il tecnico ha anche evidenziato le condizioni fisiche delle due squadre.

«Abbiamo affrontato una squadra che forse era più stanca di noi: noi abbiamo cambiato tanto ed eravamo più freschi dell’avversario».

Ballardini elogia Izzo

Infine un passaggio su Izzo, protagonista della gara.

«Izzo ha fatto una grande partita, è un giocatore di grande spessore per noi. Deve stare bene con la testa e continuare ad allenarsi fisicamente, perché più vai avanti con gli anni e più devi essere bravo a gestirti».

Altre notizie

palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco dopo la sconfitta con lo Spezia: «Artefici del nostro destino. Bene i primi minuti, poi l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
cutrone

Serie B, 29ª giornata: cade il Monza a La Spezia, Palermo resta a -6 dalla vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo empoli 3-2 (86)dionisi

Empoli, Dionisi presenta il Catanzaro: «Salvezza priorità. Su Romagnoli valutiamo il rientro»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
gorgone pescara

Pescara, Gorgone presenta il Bari: «Insigne? Nessuna polemica con Longo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (3) pallone

Serie B, 29ª giornata: pari tra Spezia e Monza all’intervallo, risultati e classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, Modena-Cesena sarà la gara gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Sampdoria, Foti si gioca la panchina a Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (57) dionisi mignani

Cesena, Mignani a rischio. I tre nomi pronti a sostituirlo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Serie B, via alla 29ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file3 (29)

Frosinone, tegola Cittadini: lesione muscolare e stop di almeno quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 195639

Rubinacci presenta Venezia-Reggiana: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-07 183258

Arbitra di 17 anni aggredita durante una gara giovanile: schiaffi e pugno da un dirigente

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
foschi-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Makinwa e il rosario, l’aggressione dei viados e il calciomercato. Ecco il libro di Rino Foschi: al Palermo Football Meeting la presentazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Monza, Bianco dopo la sconfitta con lo Spezia: «Artefici del nostro destino. Bene i primi minuti, poi l’espulsione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
ballardini avellino

Avellino, Ballardini dopo il Padova: «Meritavamo di vincere. La differenza è stata l’atteggiamento»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
cutrone

Serie B, 29ª giornata: cade il Monza a La Spezia, Palermo resta a -6 dalla vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026