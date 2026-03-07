Avellino, Ballardini dopo il Padova: «Meritavamo di vincere. La differenza è stata l’atteggiamento»

Dopo il successo casalingo contro il Padova, l’allenatore dell’Avellino Davide Ballardini ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di PrimaTivvù, analizzando il match e sottolineando l’atteggiamento mostrato dai suoi giocatori.

«L’Avellino meritava la vittoria»





«L’Avellino meritava di vincere, ora però dobbiamo pensare alla prossima partita. Dopo Venezia non ho lavorato su nulla di particolare, perché l’atteggiamento era quello giusto: la voglia c’era anche lì. Abbiamo lavorato come al solito».

Il tecnico ha spiegato come la pesante sconfitta contro la capolista Venezia sia stata trasformata in motivazione per la gara successiva.

«Ovviamente avevamo perso 4-0 contro la prima in classifica ed eravamo dispiaciuti, ma quel dispiacere bisogna trasformarlo in energia e oggi si è visto».

«Non è questione di modulo ma di atteggiamento»

Ballardini ha poi sottolineato l’importanza dell’aggressività e della mentalità.

«Non è una questione di modulo, ma di atteggiamento: di scalare in avanti e di essere più aggressivi. Questa è la differenza che si è vista oggi».

Il tecnico ha anche evidenziato le condizioni fisiche delle due squadre.

«Abbiamo affrontato una squadra che forse era più stanca di noi: noi abbiamo cambiato tanto ed eravamo più freschi dell’avversario».

Ballardini elogia Izzo

Infine un passaggio su Izzo, protagonista della gara.

«Izzo ha fatto una grande partita, è un giocatore di grande spessore per noi. Deve stare bene con la testa e continuare ad allenarsi fisicamente, perché più vai avanti con gli anni e più devi essere bravo a gestirti».