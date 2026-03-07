Monza, Bianco dopo la sconfitta con lo Spezia: «Artefici del nostro destino. Bene i primi minuti, poi l’espulsione»

Dopo la sconfitta per 4-2 contro lo Spezia, l’allenatore del Monza Bianco ha analizzato la partita nel post gara soffermandosi sugli episodi chiave che hanno condizionato il match, a partire dall’espulsione che ha cambiato l’inerzia della sfida.

«Bene i primi 20 minuti, poi l’espulsione»





«Abbiamo pensato di mettere una difesa a quattro con giocatori offensivi. Così è stato per i primi 20 minuti: dopo siamo andati avanti di due. Dopo l’espulsione abbiamo subito il gol del pareggio».

Il tecnico brianzolo ha sottolineato come giocare in inferiorità numerica per gran parte della partita abbia complicato il piano gara.

«Giocare in inferiorità per più di un’ora non è facile. Abbiamo fatto degli errori anche prima dell’espulsione, ma siamo stati in gara fino alla fine».

«Lo Spezia ha giocatori che non rispecchiano la classifica»

Bianco ha poi commentato la prestazione degli avversari.

«Formazione iniziale? Sono stato un po’ obbligato a fare queste scelte. I primi minuti abbiamo avuto ragione noi, è stata una gara giusta. Qualche situazione poteva essere migliore».

Un passaggio anche sul valore dello Spezia.

«Lo Spezia ha giocatori validi che non rispecchiano la loro classifica. Questa è la cattiveria di questo gioco: sono stati cattivi e convinti fino alla fine».

«Carboni è consapevole del fallo»

Il tecnico del Monza ha poi parlato dell’episodio dell’espulsione.

«Arbitraggio? Penso sia stata una gara giusta. Carboni è consapevole del fallo ed è il primo a dispiacersi».

Infine un commento sulle scelte dalla panchina e sull’andamento della partita.

«Sostituzioni? Non era facile determinare oggi: era una gara difficile. Ho visto impegno da parte di tutti. Ci hanno forse abituato troppo bene quelli che entravano a gara in corso».

E sulla difficoltà di recuperare il risultato dopo il vantaggio iniziale.

«I primi 20’ sono stati molto buoni. È forse la prima volta che non riusciamo a recuperare. Siamo noi i padroni e artefici del nostro destino».