Serie B, il Frosinone vola e convince i bookmaker: Monza e Palermo restano favorite

ROMA – Il Frosinone continua a correre e a convincere anche i bookmaker. La squadra guidata da Massimiliano Alvini ha centrato la quinta vittoria consecutiva in campionato, consolidando il primo posto in classifica di Serie B. I ciociari restano davanti a tutti, con tre punti di vantaggio sul Monza e cinque sul Venezia, entrambe vincenti nell’ultimo turno.

Come riporta Agipronews, il rendimento del Frosinone ha avuto riflessi immediati anche sulle quote promozione. La possibilità di vedere i laziali in Serie A è scesa da 1,75 a 1,73 sulle lavagne di GoldBet e Better, segnale di una fiducia crescente attorno alla squadra di Alvini.

Nonostante ciò, la favorita principale per il salto di categoria resta il Monza, offerto a 1,63, seguito dal Palermo di Pippo Inzaghi, stabile a 1,67 nonostante il pareggio esterno di Avellino. Secondo Agipronews, i rosanero continuano a essere considerati una delle certezze della corsa promozione, anche alla luce della solidità mostrata nelle ultime settimane.

Più staccato il Venezia di Giovanni Stroppa, imbattuto da sette turni, la cui promozione vale 1,85, mentre sale a 2,50 la quota del Cesena, nonostante un campionato fin qui positivo. In fondo alla griglia delle pretendenti, i bookmaker restano scettici sul Catanzaro: nemmeno la quarta vittoria consecutiva è bastata per far scendere sensibilmente le quote promozione, segnale di una fiducia ancora limitata nella possibilità di vedere i calabresi nella massima serie.

La corsa alla Serie A resta apertissima, ma tra risultati sul campo e movimenti delle quote, il Frosinone continua a lanciare segnali forti, dentro e fuori dal rettangolo di gioco, come sottolinea ancora Agipronews.