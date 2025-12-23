Colpo Südtirol
L’FC Südtirol muove i primi passi in vista della sessione invernale di calciomercato. Il club altoatesino ha comunicato che Simone Verdi, nella giornata odierna, ha iniziato ad allenarsi con la prima squadra, anticipando di fatto il proprio percorso di inserimento nel gruppo biancorosso.
L’attività è stata resa possibile grazie al nulla osta concesso dal Como 1907, società titolare dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore, in attesa dell’apertura ufficiale del mercato di gennaio. Un passaggio formale che consente allo staff tecnico del Südtirol di valutare fin da subito la condizione fisica e l’integrazione tattica del giocatore.
Nel comunicato ufficiale, il club ha voluto ringraziare il Como 1907 per la consueta disponibilità dimostrata, sottolineando i rapporti di collaborazione tra le due società. Per Verdi si tratta di un ritorno graduale al lavoro in gruppo, con l’obiettivo di farsi trovare pronto non appena le operazioni di mercato potranno essere perfezionate.