Il Palermo apre al prestito di Corona

PESCARA – Con Tsadjout ormai prossimo ai saluti, il Pescara si prepara a ridisegnare il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. La linea è chiara: innesti mirati, funzionali e soprattutto profili giovani, affamati e in grado di portare energia immediata a una squadra che ha bisogno di gol e freschezza. In questo contesto, come riportato da tuttopescaracalcio.com, c’è un nome che da giorni circola con insistenza negli ambienti biancazzurri e che avrebbe già superato i primi passaggi decisivi.

Si tratta di Giacomo Corona, attaccante classe 2004 di proprietà del Palermo. Secondo tuttopescaracalcio.com, il club rosanero avrebbe già espresso un sostanziale via libera al trasferimento del giocatore con la formula del prestito secco per sei mesi, riconoscendo nel giovane un patrimonio tecnico ed economico da valorizzare con attenzione.

La strategia è chiara: garantire a Corona continuità, minutaggio e responsabilità, elementi che in questo momento fatica a trovare in Sicilia. Con Filippo Inzaghi, infatti, lo spazio si è rivelato inferiore alle aspettative. Una situazione comprensibile, considerando che Corona è alla prima stagione in Serie B e si trova a competere in una squadra con ambizioni di vertice. Restare ai margini, però, rischierebbe di rallentarne il percorso di crescita.

In quest’ottica, una piazza come Pescara – in lotta e con un evidente bisogno di gol – potrebbe rappresentare l’ambiente ideale per accelerare il processo di maturazione del giovane attaccante. Un’operazione che, come sottolinea ancora tuttopescaracalcio.com, potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte: il Pescara alla ricerca di rinforzi offensivi, il Palermo attento allo sviluppo del proprio talento e lo stesso Corona desideroso di mettersi alla prova con maggiore continuità.