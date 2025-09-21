Serie B: poker del Pescara sull’Empoli. Il risultato finale e la classifica
Finisce qui il match di Serie BKT tra Pescara ed Empoli. Grande vittoria dei padroni di casa che, dopo un primo tempo in cui Fulignati gli nega in più di un occasione la gioia del gol, sbloccano il risultato al 68′ minuto grazie al gol di Oliveri, che trova anche il gol del raddoppio tre minuti più tardi. A chiudere il match le marcature di Meazzi e Merola.
Pescara-Empoli 4-0 (68′, 71′ Oliveri; 80′ Meazzi; 90+2′ Merola)
LA CLASSIFICA
Modena – 10
Palermo – 10
Cesena – 10
Frosinone – 8
Monza – 7
Avellino – 7
Juve Stabia – 6
Carrarese – 5
Reggiana – 5
Entella – 5
Südtirol – 5
Venezia – 5
Pescara – 4
Catanzaro – 4
Empoli – 4
Mantova – 3
Spezia – 2
Padova – 1
Bari – 1
Sampdoria – 0