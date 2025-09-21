Serie C girone C: la Salernitana espugna Giugliano, vittoria per 2-0 del Potenza sul Picerno. I risultati finali e la classifica

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Finiscono qui i match del pomeriggio nel girone C di Serie C. Grande vittoria della Salernitana in trasferta a Giugliano: dopo un primo tempo equilibrato, concluso con il risultato di 1-1, i granata trova il gol vittoria all’82’, firmato da Franco Ferrari. Buona prestazione anche del Potenza, che vince 2-0 nel match casalingo contro il Picerno.

Giugliano-Salernitana 1-2 ( 5′ Nepi ; 32′ Ferraris; 82′ Ferrari)

Potenza-Picerno 2-0 (45+5 Petrungaro; 55′ Siatounis)

LA CLASSIFICA

Salernitana – 15 punti

Benevento – 12 punti

Catania – 10 punti

Casarano – 10 punti

Monopoli – 10 punti

Crotone – 8 punti

Potenza – 8 punti

Casertana – 7 punti

Cosenza – 6 punti

Audace Cerignola – 6 punti

Giugliano – 5 punti

Picerno – 5 punti

Altamura – 5 punti

Foggia – 5 punti

Latina – 4 punti

Atalanta U23 – 3 punti

Trapani – 3 punti

Sorrento – 2 punti

Cavese – 2 punti

Siracusa– 0 punti

Ultimissime

Pescara-Empoli, Pagliuca: «Sono arrabbiato, 4 gol in 20 minuti: chiedo scusa ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Serie B: 0-1 dell’Entella a Padova dopo i primi 45′ minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Seria A: il Como batte 2-1 la Fiorentina ed espugna il Franchi, decisivo il gol nel recupero di Addai. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Serie C girone A: vince in rimonta la Triestina sull’Arzignano, 1-1 tra Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi. I risultati finali e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Serie C girone C: la Salernitana espugna Giugliano, vittoria per 2-0 del Potenza sul Picerno. I risultati finali e la classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025