Serie C girone C: la Salernitana espugna Giugliano, vittoria per 2-0 del Potenza sul Picerno. I risultati finali e la classifica
Finiscono qui i match del pomeriggio nel girone C di Serie C. Grande vittoria della Salernitana in trasferta a Giugliano: dopo un primo tempo equilibrato, concluso con il risultato di 1-1, i granata trova il gol vittoria all’82’, firmato da Franco Ferrari. Buona prestazione anche del Potenza, che vince 2-0 nel match casalingo contro il Picerno.
Giugliano-Salernitana 1-2 ( 5′ Nepi ; 32′ Ferraris; 82′ Ferrari)
Potenza-Picerno 2-0 (45+5 Petrungaro; 55′ Siatounis)
LA CLASSIFICA
Salernitana – 15 punti
Benevento – 12 punti
Catania – 10 punti
Casarano – 10 punti
Monopoli – 10 punti
Crotone – 8 punti
Potenza – 8 punti
Casertana – 7 punti
Cosenza – 6 punti
Audace Cerignola – 6 punti
Giugliano – 5 punti
Picerno – 5 punti
Altamura – 5 punti
Foggia – 5 punti
Latina – 4 punti
Atalanta U23 – 3 punti
Trapani – 3 punti
Sorrento – 2 punti
Cavese – 2 punti
Siracusa– 0 punti