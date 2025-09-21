Serie C girone A: vince in rimonta la Triestina sull’Arzignano, 1-1 tra Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi. I risultati finali e la classifica

Finiscono qui i match del pomeriggio del girone A di Serie C. Vittoria casalinga per il Lumezzane, che batte 2-0 l’Ospitaletto grazie alle reti di Malotti e Rolando. Rimonta della Triestina, che con una doppietta di Vertainen ribalta il risultato e batte l’Arzignano per 2-1. Pareggio invece per 1-1 tra Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi: dopo il vantaggio a inizio partita dei padroni di casa, pareggiano il match gli ospiti, grazie al gol al 57′ di Clemenza.

Lumezzane-Ospitaletto 2-0 (40′ Malotti; 69′ Rolando)

Triestina – Arzignano 2-1 (26′ Milillo; 52′ Vertainen; 73′ Vertainen)

Virtus Verona- Dolominti Bellunesi 1-1 (18′ Mancini; 57′ Clemenza)

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 13

Lecco – 13

Brescia – 9

Pergolettese – 9

Pro Vercelli – 9

Inter U23 – 8

Renate – 8

Alcione Milano – 8

Arzignano – 7

Virtus Verona – 5

Trento – 5

Giana Erminio – 5

Dolomiti Bellunesi – 4

Novara – 4

Cittadella – 4

Lumezzane – 2

AlbinoLeffe – 2

Pro Patria – 2

Ospitaletto – 1

Triestina – -12