Serie C girone A: vince in rimonta la Triestina sull’Arzignano, 1-1 tra Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi. I risultati finali e la classifica
Finiscono qui i match del pomeriggio del girone A di Serie C. Vittoria casalinga per il Lumezzane, che batte 2-0 l’Ospitaletto grazie alle reti di Malotti e Rolando. Rimonta della Triestina, che con una doppietta di Vertainen ribalta il risultato e batte l’Arzignano per 2-1. Pareggio invece per 1-1 tra Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi: dopo il vantaggio a inizio partita dei padroni di casa, pareggiano il match gli ospiti, grazie al gol al 57′ di Clemenza.
Lumezzane-Ospitaletto 2-0 (40′ Malotti; 69′ Rolando)
Triestina – Arzignano 2-1 (26′ Milillo; 52′ Vertainen; 73′ Vertainen)
Virtus Verona- Dolominti Bellunesi 1-1 (18′ Mancini; 57′ Clemenza)
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 13
Lecco – 13
Brescia – 9
Pergolettese – 9
Pro Vercelli – 9
Inter U23 – 8
Renate – 8
Alcione Milano – 8
Arzignano – 7
Virtus Verona – 5
Trento – 5
Giana Erminio – 5
Dolomiti Bellunesi – 4
Novara – 4
Cittadella – 4
Lumezzane – 2
AlbinoLeffe – 2
Pro Patria – 2
Ospitaletto – 1
Triestina – -12