Seria A: il Como batte 2-1 la Fiorentina ed espugna il Franchi, decisivo il gol nel recupero di Addai. La classifica aggiornata
Finisce qui il match di Serie A tra Fiorentina e Como, con gli ospiti che espugnano il Franchi vincendo per 2-1. Comincia la partita ed i viola vanno subito avanti al 6′ minuto, grazie ad un bel gol di Rolando Mandragora, che con un tiro dal limite dell’area mette la sfera nell’angolino basso alla sinistra del portiere.
Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio, la formazione ospite cerca in più di un occasione il gol del pareggio, trovandolo al 65′ minuto con il gol di testa di Kempf su cross di Nico Paz. I lombardi completano la rimonta al 90+3′ , con il gol del Jayden Addai, che regala i tre punti alla sua squadra.
Continua dunque il periodo negativo della formazione di Stefano Pioli, che dopo la sconfitta di oggi rimane ferma a soli 2 punti in classifica. Successo invece prezioso per il Como che sale a quota 7 punti in classifica Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Juventus– 10 punti
Napoli– 9 punti
Milan– 9 punti
Roma– 9 punti
Atalanta– 8 punti
Cremonese– 8 punti
Cagliari– 7 punti
Udinese– 7 punti
Como – 7 punti
Bologna– 6 punti
Torino– 4 punti
Inter– 3 punti
Sassuolo– 3 punti
Lazio– 3 punti
Verona– 3 punti
Fiorentina– 2 punti
Genoa– 2 punti
Parma– 2 punti
Pisa– 1 punto
Lecce– 1 punto