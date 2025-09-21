Seria A: il Como batte 2-1 la Fiorentina ed espugna il Franchi, decisivo il gol nel recupero di Addai. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Finisce qui il match di Serie A tra Fiorentina e Como, con gli ospiti che espugnano il Franchi vincendo per 2-1. Comincia la partita ed i viola vanno subito avanti al 6′ minuto, grazie ad un bel gol di Rolando Mandragora, che con un tiro dal limite dell’area mette la sfera nell’angolino basso alla sinistra del portiere.

Dopo aver terminato il primo tempo in svantaggio, la formazione ospite cerca in più di un occasione il gol del pareggio, trovandolo al 65′ minuto con il gol di testa di Kempf su cross di Nico Paz. I lombardi completano la rimonta al 90+3′ , con il gol del Jayden Addai, che regala i tre punti alla sua squadra.

Continua dunque il periodo negativo della formazione di Stefano Pioli, che dopo la sconfitta di oggi rimane ferma a soli 2 punti in classifica. Successo invece prezioso per il Como che sale a quota 7 punti in classifica Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Juventus– 10 punti

Napoli– 9 punti

Milan– 9 punti

Roma– 9 punti

Atalanta– 8 punti

Cremonese– 8 punti

Cagliari– 7 punti

Udinese– 7 punti

Como – 7 punti

Bologna– 6 punti

Torino– 4 punti

Inter– 3 punti

Sassuolo– 3 punti

Lazio– 3 punti

Verona– 3 punti

Fiorentina– 2 punti

Genoa– 2 punti

Parma– 2 punti

Pisa– 1 punto

Lecce– 1 punto

