Serie A: vantaggio al riposo della Fiorentina sul Como. Il risultato

È appena terminato il primo tempo del match di Serie A tra Fiorentina e Como. Alla vigilia del match i padroni di casa erano chiamati al riscatto dopo aver collezionato 2 punti in 3 partite, con i pareggi contro Torino e Cagliare, e la sconfitta della scorsa giornata contro il Napoli.

Va al riposo in vantaggio per 1-0 la formazione di Stefano Pioli: i viola sbloccano subito il match al 6′ minuti grazie al gol di Mandragora, che mette il pallone alla sinistra del portiere con un bel tiro dal limite dell’area. Non manca la reazione degli ospiti, che però per il momento non riescono a trovare il pari.

Fiorentina-Como 1-0 (6′ Mandragora)