Serie C girone C: il Benevento batte 2-0 l’Atalanta U23

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

È appena terminato il match del girone C di Serie C tra Benevento ed Atalanta U23. Grande vittoria padroni di casa che, dopo aver concluso la prima frazione di gioco in vantaggio grazie al gol di Manconi, chiudono il match al 54′ grazie alla rete di Francesco Salvemini.

I giallorossi si portano cosi a quota 12 punti, occupando il secondo posto in classifica. Mentre sprofonda l’Atalanta U23, che nei primi 5 incontri di questo campionato è riuscita a collezionare soltanto 4 punti.

