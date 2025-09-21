Eccellenza Sicilia, girone A: Licata e Castellammare a punteggio pieno. Risultati e classifica
Seconda giornata nel girone A di Eccellenza Siciliana con risultati importanti e primi verdetti in testa alla classifica. Il Licata travolge il Bagheria Calcio 1919 con un netto 4-1 e resta al comando a punteggio pieno insieme al Castellammare, a quota 6.
Goleada interna anche per il Città di San Vito Lo Capo, che supera la Folgore Castelvetrano con un sonoro 4-0. Successo pesante del Marsala, vittorioso 2-1 sul Kamarat, mentre l’Unitas Sciacca espugna il campo del 90011 Bagheria (0-1).
In trasferta festeggia anche il Don Carlo Lauri Misilmeri, che piega 2-1 l’Accademia Trapani. Pari senza reti tra San Giorgio Piana e Montelepre.
Risultati 2ª giornata
90011 Bagheria-Unitas Sciacca 0-1
Accademia Trapani-Don Carlo Lauri Misilmeri 1-2
Città di San Vito Lo Capo-Folgore Castelvetrano 4-0
Licata-Bagheria Calcio 1919 4-1
San Giorgio Piana-Montelepre 0-0
Marsala-Kamarat 2-1
Classifica Girone A – Eccellenza Siciliana
Licata 6; Castellammare 6; Partinicaudace 4; Marsala 4; Don Carlo Lauri Misilmeri 4; Unitas Sciacca 4; Montelepre 4; Città di San Vito Lo Capo 3; Parmonval 3; Kamarat 3; Bagheria Calcio 1919 3; San Giorgio Piana 1; Accademia Trapani 0; 90011 Bagheria 0; CUS Palermo 0; Folgore Castelvetrano 0.