Serie C girone C: vantaggio del Potenza sul Picerno, pari al riposo tra Giugliano e Salernitana. I risultati parziali

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 21, 2025

Sono appena terminati i primi tempi dei match del pomeriggio del girone di Serie C. Vanno al riposo in pareggio Giugliano e Salernitana: dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con la rete di Nepi, pareggiano i conti gli ospiti grazie al gol messo a segno da Ferraris al 32′. Avanti invece il Potenza sul Picerno, grazie al gol nei minuti di recupero di Petrungaro, con gli ospiti che dovranno affrontare la seconda frazione di gioco in 1o a causa dell’espulsione di Veltri. Di seguito i risultati parziali dei match:

Giugliano-Salernitana 1-1 (5′ Nepi; 32′ Ferraris)

Potenza-Picerno 1-0 (45+5 Petrungaro)

