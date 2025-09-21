Serie C girone A: vantaggio dell’Arzignano in casa della Triestina, 1-0 tra Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi. I risultati parziali

Sono appena terminati i match del pomeriggio nel girone A di Serie C. Grazie al gol firmato al 26′ da Milillo, va al riposo in vantaggio l’Arzignano in casa della Triestina. Avanti nel punteggio anche la Virtus Verona contro Dolomiti Bellunesi, a decidere al momento il match è la rete al 18′ di Mancini. Prima frazione di gioco senza reti invece nel match tra Lumezzane e Ospitaletto. Di seguito i risultati parziali:

Lumezzane-Ospitaletto 0-0

Triestina-Arzignano 0-1 (26′ Milillo)

Virtus Verona-Dolomiti Bellunesi 1-0 (18′ Mancini