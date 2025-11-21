Serie B: Pareggio rocambolesco tra Catanzaro e Pescara, al “Ceravolo” termina 3-3. La classifica aggiornata
Si è appena concluso il match del “Ceravolo” tra Pescara e Catanzaro. Incontro equilibrato ma ricco di emozione, con occasioni da entrambe le parti, che termina sul risultato di parità.
Parte forte la formazione di mister Gorgone: al 10′ Di Nardo sfrutta l’assist di Tonin e firma il gol che sblocca il risultato. Non si fa attendere la reazione dei giallorossi, che al 21′ trovano il pari con la rete di Brighetti. Al 37′ tornano in vantaggio gli ospiti, grazie al gol di Corazza, con il Pescara che va al riposo in vantaggio per 2-1.
Inizia la ripresa ed il Catanzaro trova subito il gol del pari: dopo la parata di Desplanches sul colpo di testa di Frosinini, arriva il tap-in vincente di Pittarello che firma la rete del 2-2. Al 82′ i giallorossi trovano il gol vittoria: destro a giro di Buso che batte il portiere avversario. Gli ospiti non demordono, e al 90+3′ trovano la rete del definitivo 3-3 con la rete di Corazza.
Con questo pareggio il Catanzaro sale all’ottavo posto, raggiungendo quota 16 punti. Resta al nelle zone basse della classifica il Pescara, con appena 9 punti all’attivo dopo 13 giornate. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Monza – 26
Modena – 25
Cesena – 23
Frosinone – 22
Venezia – 19
Palermo – 19
Catanzaro – 17
Juve Stabia – 17
Reggiana – 16
Avellino – 16
Carrarese – 15
Padova – 14
Empoli – 14
Entella – 14
Bari – 13
Südtirol – 12
Mantova – 11
Pescara – 9
Spezia – 8
Sampdoria – 7