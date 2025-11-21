Serie C girone C: vince 2-0 l’Audace Cerignola sul Crotone. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match del girone C di Serie C tra Audace Cerignola e Crotone. Padroni di casa che riescono a portare i tre punti a casa, con i gol nella seconda frazione di gioco di Gambale e Cretella.

Primo tempo equilibrato, con poche emozione da entrambe le parti. Le due compagini vanno al riposo sul risultato di 0-0, non riuscendo a sbloccare il match.

Nella seconda metà di gara i padroni prendendo in mano il match, firmando prima il gol del vantaggio con Gambale, poi la rete del definitivo 2-0 con la rete di Cretella.

Con questi tre punti l’Audace Cerignola sale al nono posto in classifica. Resta a quota 21 punti il Crotone, rimanendo al sesto posto in attesa degli altri match di questa giornata. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Salernitana – 30

Benevento – 29

Catania – 28

Cosenza – 26

Monopoli – 22

Crotone – 21

Casarano – 21

Casertana – 19

Audace Cerignola – 19

Potenza – 19

Atalanta U23 – 17

Trapani – 17

Cavese – 16

Giugliano – 15

Altamura – 15

Latina – 14

Sorrento – 13

Siracusa – 12

Foggia – 11

Picerno – 10