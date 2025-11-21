Serie C girone C: vince 2-0 l’Audace Cerignola sul Crotone. La classifica aggiornata
Si è appena concluso il match del girone C di Serie C tra Audace Cerignola e Crotone. Padroni di casa che riescono a portare i tre punti a casa, con i gol nella seconda frazione di gioco di Gambale e Cretella.
Primo tempo equilibrato, con poche emozione da entrambe le parti. Le due compagini vanno al riposo sul risultato di 0-0, non riuscendo a sbloccare il match.
Nella seconda metà di gara i padroni prendendo in mano il match, firmando prima il gol del vantaggio con Gambale, poi la rete del definitivo 2-0 con la rete di Cretella.
Con questi tre punti l’Audace Cerignola sale al nono posto in classifica. Resta a quota 21 punti il Crotone, rimanendo al sesto posto in attesa degli altri match di questa giornata. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Salernitana – 30
Benevento – 29
Catania – 28
Cosenza – 26
Monopoli – 22
Crotone – 21
Casarano – 21
Casertana – 19
Audace Cerignola – 19
Potenza – 19
Atalanta U23 – 17
Trapani – 17
Cavese – 16
Giugliano – 15
Altamura – 15
Latina – 14
Sorrento – 13
Siracusa – 12
Foggia – 11
Picerno – 10