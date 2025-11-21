Serie C girone B: il Bra vince 2-0 il match casalingo contro il Pontedera. La classifica aggiornata

Novembre 21, 2025

Si è appena concluso il match del girone B di Serie C tra Bra e Pontedera. Padroni di casa che riescono a portare a casa i tre punti, dopo un incontro tutt’altro che semplice.

Parte bene il Bra, che sblocca subito il risultato grazie alla rete trasformata da Di Biase. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 1-0.

Nella seconda frazione di gioco i giallorossi gestiscono bene il vantaggio, trovando il gol del definitivo 2-0 nei minuti di recupero grazie alla rete firmata del subentrato Dimatteo.

Con questa vittoria il Bra sale al sedicesimo posto, raggiungendo quota 13 punti. Resta al quindicesimo posto in classifica il Pontedera, fermo a quota 15 punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

Arezzo – 35

Ravenna – 34

Ascoli – 31

Guidonia – 23

Pineto -22

Ternana – 21

Carpi – 21

Vis Pesaro – 20

Forli – 20

Campobasso – 20

Gubbio – 18

Pianese – 17

Juventus U23 – 17

Sambenedettese – 16

Pontedera – 15

Bra – 13

Livorno – 11

Perugia – 9

Torres – 8

Rimini – -4

 

Novembre 21, 2025

