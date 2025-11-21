Serie C girone A: vittoria casalinga della Pro Patria sulla Pergolettese. La classifica aggiornata
Si è appena concluso il match del girone A di Serie C tra Pro Patria e Pergolettese. Dopo 90 minuti combattuti ad avere la meglio sono i padroni di casa, che portano a casa tre punti importanti per la classifica.
Parte subito forte la Pro Patria, cha passa in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Mastroianni. I padroni di casa riescono a resistere alle avanzate della formazione ospite, andando al riposo in vantaggio per 1-0.
Nella ripresa arriva la reazione della Pergolettese, che trova il gol del pari con Corti. I biancoblu non ci stanno, e al 68′ ritornano in vantaggio con la rete di Di Munno. All’82’ arriva anche la firma di Mastroianni, che su rigore realizza il gol del definitivo 3-2
Con questi tre punti la Pro Patria sale a quota 12 punti in classifica, avvicinandosi alla zona salvezza. Resta, invece, ferma a quota 13 punti la Pergolettese. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
L.R. Vicenza – 38
Lecco – 30
Brescia – 28
Cittadella – 24
Alcione Milano – 24
Inter U23 – 22
Trento – 20
Pro Vercelli – 19
Novara – 18
Renate – 17
AlbinoLeffe – 16
Giana Erminio – 16
Ospitaletto – 14
Dolomiti Bellunesi – 13
Arzignano – 13
Pergolettese – 10
Lumezzane – 13
Pro Patria – 12
Virtus Verona – 11
Triestina – -9