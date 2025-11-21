Serie C girone A: vittoria casalinga della Pro Patria sulla Pergolettese. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match del girone A di Serie C tra Pro Patria e Pergolettese. Dopo 90 minuti combattuti ad avere la meglio sono i padroni di casa, che portano a casa tre punti importanti per la classifica.

Parte subito forte la Pro Patria, cha passa in vantaggio al 14′ grazie alla rete di Mastroianni. I padroni di casa riescono a resistere alle avanzate della formazione ospite, andando al riposo in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa arriva la reazione della Pergolettese, che trova il gol del pari con Corti. I biancoblu non ci stanno, e al 68′ ritornano in vantaggio con la rete di Di Munno. All’82’ arriva anche la firma di Mastroianni, che su rigore realizza il gol del definitivo 3-2

Con questi tre punti la Pro Patria sale a quota 12 punti in classifica, avvicinandosi alla zona salvezza. Resta, invece, ferma a quota 13 punti la Pergolettese. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA

L.R. Vicenza – 38

Lecco – 30

Brescia – 28

Cittadella – 24

Alcione Milano – 24

Inter U23 – 22

Trento – 20

Pro Vercelli – 19

Novara – 18

Renate – 17

AlbinoLeffe – 16

Giana Erminio – 16

Ospitaletto – 14

Dolomiti Bellunesi – 13

Arzignano – 13

Pergolettese – 10

Lumezzane – 13

Pro Patria – 12

Virtus Verona – 11

Triestina – -9