Trapani, il presidente Antonini attacca i tifosi: «Metà dei biglietti comprati dai tifosi del Foggia, umiliazione senza precedenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025
In vista del match del suo Trapani contro il Foggia, con fischio d’inizio domani alle 14.30 al “Provinciale”, il numero uno dei granata prende uno posizione netta nei confronti dei propri tifosi.

Queste le sue parole attraverso i suoi profili social ufficiale:

“Chiedo ai miei quanti biglietti sono stati staccati. Mi dicono 492; Dico beh dai qualcosa in più almeno rispetto allo schifo precedente; Ma c’era la sorpresa; La metà li avevano comprati tifosi del Foggia. Non mi era mai capitato da quando sono a Trapani subire una umiliazione del genere; Complimenti a tutti”

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 21, 2025

