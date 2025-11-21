Serie C girone B: Bra in vantaggio 1-0 sul Pontedera dopo la prima metà di gioco

Si è appena conclusa la prima metà di gioco nel match del girone B di Serie C tra Bra e Pontedere. Terminano i primi 45 minuti in vantaggio i padroni di casa, che nella seconda frazione di gioco saranno chiamati a difendere il risultato.

Parte bene il Bra, che sblocca subito il risultato grazie alla rete trasformata da Di Biase. Le due squadre vanno dunque al riposo sul risultato di 1-0, con l’incontro che rimane aperto per la seconda metà di gioco.