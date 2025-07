Serie B: Palermo-Frosinone al Barbera alla seconda giornata

Il Palermo conosce le sue prime due tappe nel cammino della Serie B 2025/2026. I rosanero esordiranno tra le mura amiche dello stadio Renzo Barbera, dove affronteranno la Reggiana nella prima giornata, in programma sabato 23 agosto.

Alla seconda giornata, in programma venerdì 30 agosto, il Palermo ospiterà ancora una volta un avversario al Barbera: arriva il Frosinone, in una sfida che – come da tradizione – sarà particolarmente sentita dal pubblico rosanero. Una partita dal forte sapore agonistico, tra due squadre ambiziose e animate da storiche rivalità.

Due impegni casalinghi consecutivi che daranno subito il polso delle ambizioni del Palermo di Filippo Inzaghi, pronto a partire con il piede giusto davanti al proprio pubblico.