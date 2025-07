Serie B: Palermo-Reggiana alla prima giornata

La stagione del Palermo comincia davanti al proprio pubblico. I rosanero esordiranno nel campionato di Serie B 2025/2026 affrontando la Reggiana allo stadio Renzo Barbera. Il match è in programma per sabato 23 agosto, con orario da definire.

Sarà il primo test ufficiale per la squadra di Filippo Inzaghi, che inizierà il suo percorso in panchina contro un’avversaria solida e organizzata, reduce da un campionato positivo. Un debutto che offrirà subito spunti interessanti e l’opportunità per il Palermo di cominciare con il piede giusto davanti ai propri tifosi.