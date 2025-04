Serie B, oggi l’assemblea: verso il via del campionato 2025-26 il 22-24 agosto

Si riunisce oggi l’assemblea delle società di Serie B, chiamata anche a ufficializzare le date della prossima stagione sportiva. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttivo riunitosi ieri ha già stilato un calendario di massima, che sarà sottoposto all’approvazione dei club nelle prossime ore.

L’idea è quella di far partire il campionato 2025-2026 nel weekend del 23-24 agosto, con una prima partita d’apertura in calendario per venerdì 22. Una decisione in linea con la Serie A, che dovrebbe cominciare nello stesso weekend.