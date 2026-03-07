Serie B, Modena-Cesena sarà la gara gratis su DAZN

La ventinovesima giornata di Serie B offrirà agli appassionati anche una partita visibile gratuitamente. Come accade per ogni turno del campionato cadetto, DAZN ha infatti comunicato quale sarà la gara trasmessa in modalità free.

Secondo quanto annunciato dalla piattaforma, DAZN ha scelto di rendere disponibile gratuitamente la sfida tra Modena e Cesena, derby molto sentito che si giocherà allo stadio Alberto Braglia. La decisione di DAZN premia una partita che può avere un peso significativo sia nella corsa alla parte centrale della classifica sia per il futuro delle due squadre.





La partita tra Modena e Cesena rappresenta infatti un confronto delicato per entrambe le formazioni. Il derby dell’Emilia arriva in un momento particolare della stagione e potrebbe incidere non solo sulla classifica ma anche sugli equilibri interni ai due club.

La scelta di DAZN di trasmettere gratuitamente il match punta proprio ad aumentare l’attenzione su una gara che potrebbe rivelarsi decisiva anche per la stabilità delle panchine delle due squadre.