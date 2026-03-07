Palermo Primavera sconfitta in casa dall’Ascoli. Del Grosso: «La gara si è complicata subito»

Sconfitta interna per il Palermo Primavera, battuto 0-1 dall’Ascoli nella gara valida per la 22ª giornata del campionato Primavera 2. A decidere il match è stato il gol di Di Teodoro all’8’, arrivato sugli sviluppi di un calcio d’angolo che ha indirizzato subito la partita a favore degli ospiti.

Il tecnico rosanero Cristiano Del Grosso ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni ufficiali del club, sottolineando come l’episodio iniziale abbia pesato sull’andamento dell’incontro.





«Oggi la gara si è complicata per via del gol subito all’inizio su sviluppo di calcio d’angolo. La squadra ha provato in ogni modo a raddrizzare la partita ma purtroppo la palla non è entrata in porta».

Nonostante il risultato negativo, l’allenatore del Palermo Primavera ha evidenziato la reazione dei suoi giocatori, che hanno provato a rimettere in equilibrio la gara senza però trovare la rete del pareggio.

«Adesso bisogna prepararsi per il prossimo appuntamento – ha dichiarato Del Grosso – tenendo bene a mente quanto possa essere determinante sviluppare la capacità di leggere le situazioni pericolose in anticipo rispetto ai nostri avversari».

Il tecnico rosanero ha poi voluto sottolineare l’atteggiamento mostrato dalla squadra nel corso della partita, indicando proprio nello spirito e nell’impegno dei suoi ragazzi il punto da cui ripartire per le prossime gare.

«Resta l’impegno messo in campo dai ragazzi, dobbiamo ripartire da questo».