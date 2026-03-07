Napoli-Sassuolo Primavera, caos in campo: Tomsa espulso strattona l’arbitro

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 143310

Momenti di grande tensione durante Napoli-Sassuolo del campionato Primavera 1. La gara, che vedeva gli azzurrini avanti 3-2 intorno all’ora di gioco, è stata segnata da un episodio clamoroso che ha coinvolto l’attaccante neroverde Troy Tomsa.

Tutto nasce da un fallo a centrocampo commesso dal giocatore del Sassuolo. L’arbitro fischia immediatamente l’infrazione, ma la decisione scatena la reazione furiosa dell’attaccante rumeno. Dopo alcune proteste ritenute eccessive, il direttore di gara estrae il cartellino rosso.


A quel punto la situazione degenera. Tomsa si avvicina con atteggiamento aggressivo all’arbitro e arriva addirittura a strattonarlo, gesto che provoca l’immediato intervento dei calciatori presenti in campo per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.

Il giovane attaccante viene allontanato tra le proteste e, mentre lascia il terreno di gioco, strattona anche un componente della panchina neroverde. Un episodio grave che potrebbe avere conseguenze disciplinari pesanti per il calciatore del Sassuolo.

La squadra emiliana è rimasta così in dieci uomini nel momento più delicato della partita, una sfida già molto combattuta e importante nella lotta salvezza del campionato Primavera 1.

