Sampdoria, Foti si gioca la panchina a Frosinone

La Sampdoria si è momentaneamente allontanata dalla zona play-out, ma il rendimento della squadra continua a non soddisfare pienamente la proprietà. Come evidenzia Il Secolo XIX, nonostante il recente miglioramento in classifica, le aspettative del club per questo finale di stagione erano decisamente più ambiziose, soprattutto alla luce dell’importante campagna acquisti portata avanti durante il mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la posizione dell’allenatore Foti non sarebbe più solida come appariva soltanto poche settimane fa. La dirigenza blucerchiata si aspettava un rendimento diverso dopo i rinforzi arrivati nella sessione invernale e per questo starebbe monitorando con attenzione le prossime prestazioni della squadra. Come sottolinea ancora Il Secolo XIX, i numeri della gestione tecnica raccontano di 25 punti conquistati, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.





Sempre Il Secolo XIX evidenzia inoltre come nel corso di queste partite il tecnico abbia rimediato anche tre espulsioni, dato che contribuisce a rendere il bilancio complessivo meno convincente agli occhi della società. Un quadro che rende particolarmente delicata la prossima sfida di campionato.

La partita contro il Frosinone, in programma domani, potrebbe infatti rappresentare un crocevia decisivo. Dal Frosinone al Frosinone: proprio contro i ciociari il tecnico si giocherà la permanenza sulla panchina blucerchiata. Come ribadisce Il Secolo XIX, in caso di sconfitta la società potrebbe decidere di optare per un cambio alla guida tecnica per dare una scossa alla squadra in questo finale di stagione.

Nel frattempo attorno alla squadra si registra anche una visita significativa: Roberto Mancini ha infatti raggiunto il gruppo in ritiro, un gesto che testimonia la vicinanza dell’ex commissario tecnico azzurro all’ambiente blucerchiato in un momento particolarmente delicato della stagione.