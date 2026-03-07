Sampdoria, Foti si gioca la panchina a Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

La Sampdoria si è momentaneamente allontanata dalla zona play-out, ma il rendimento della squadra continua a non soddisfare pienamente la proprietà. Come evidenzia Il Secolo XIX, nonostante il recente miglioramento in classifica, le aspettative del club per questo finale di stagione erano decisamente più ambiziose, soprattutto alla luce dell’importante campagna acquisti portata avanti durante il mercato di gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, la posizione dell’allenatore Foti non sarebbe più solida come appariva soltanto poche settimane fa. La dirigenza blucerchiata si aspettava un rendimento diverso dopo i rinforzi arrivati nella sessione invernale e per questo starebbe monitorando con attenzione le prossime prestazioni della squadra. Come sottolinea ancora Il Secolo XIX, i numeri della gestione tecnica raccontano di 25 punti conquistati, frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte.


Sempre Il Secolo XIX evidenzia inoltre come nel corso di queste partite il tecnico abbia rimediato anche tre espulsioni, dato che contribuisce a rendere il bilancio complessivo meno convincente agli occhi della società. Un quadro che rende particolarmente delicata la prossima sfida di campionato.

La partita contro il Frosinone, in programma domani, potrebbe infatti rappresentare un crocevia decisivo. Dal Frosinone al Frosinone: proprio contro i ciociari il tecnico si giocherà la permanenza sulla panchina blucerchiata. Come ribadisce Il Secolo XIX, in caso di sconfitta la società potrebbe decidere di optare per un cambio alla guida tecnica per dare una scossa alla squadra in questo finale di stagione.

Nel frattempo attorno alla squadra si registra anche una visita significativa: Roberto Mancini ha infatti raggiunto il gruppo in ritiro, un gesto che testimonia la vicinanza dell’ex commissario tecnico azzurro all’ambiente blucerchiato in un momento particolarmente delicato della stagione.

Altre notizie

palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, Modena-Cesena sarà la gara gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (57) dionisi mignani

Cesena, Mignani a rischio. I tre nomi pronti a sostituirlo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Serie B, via alla 29ª giornata: il programma completo e la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file3 (29)

Frosinone, tegola Cittadini: lesione muscolare e stop di almeno quattro partite

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 195639

Rubinacci presenta Venezia-Reggiana: «Affrontiamo la squadra più forte della Serie B»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
img_4767-1-1024x541

Frosinone, Monza e Sudtirol sulle tracce di Rok Vadjunec

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 191834

Andreoletti presenta Avellino-Padova: «In Serie B le sorprese sono sempre dietro l’angolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
castori

Sudtirol, Castori verso l’Entella: «Le partite più difficili sono quelle contro chi gioca per la salvezza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 185800

Spezia, Donadoni verso il Monza: «Serviranno grande aggressività e attenzione»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 184455

Chiappella presenta Sudtirol-Entella: «Affrontiamo una delle squadre più in forma del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Monza-1912-FuuwNJqiZCmS-fY

Monza-Palermo, vendita biglietti riattivata ma con limitazioni per i tifosi siciliani

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo pescara 5-0 (5) pallone serie b

Serie B, Modena-Cesena sarà la gara gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Roberto Mancini (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Sampdoria, Foti si gioca la panchina a Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (57) dionisi mignani

Cesena, Mignani a rischio. I tre nomi pronti a sostituirlo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 085457

La Sicilia: “Palermo, stadio alla resa dei conti: ecco tutte le spine”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
palermo carrarese 5-0 (27) calabro

La Nazione: “Carrarese, Calabro studia l’undici anti Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026