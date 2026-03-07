Cesena, Mignani a rischio. I tre nomi pronti a sostituirlo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Palermo-Cesena 0-0 Serie B (57) dionisi mignani

Il momento del Cesena è tra i più delicati della stagione e la posizione di Michele Mignani sulla panchina bianconera appare sempre più in bilico. Come riporta Tuttosport, il rendimento della squadra nelle ultime settimane è precipitato, aprendo interrogativi sul futuro tecnico del club romagnolo.

Secondo quanto evidenziato da Tuttosport, nelle ultime undici giornate il Cesena ha raccolto risultati molto deludenti, incassando otto sconfitte e subendo numerosi gol. Una striscia negativa che ha inevitabilmente fatto scattare alcune riflessioni all’interno della società. Proprio Tuttosport sottolinea come la prossima sfida di campionato contro il Modena possa rappresentare un vero spartiacque per la stagione dei bianconeri.


Il quotidiano Tuttosport spiega infatti che, in caso di mancata vittoria contro il Modena, il club potrebbe prendere seriamente in considerazione un cambio radicale alla guida tecnica. La posizione di Mignani sarebbe dunque legata all’esito della prossima partita, con la società pronta a valutare eventuali alternative qualora la squadra non dovesse dare segnali di ripresa.

Sempre secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero tre i nomi attualmente presi in considerazione per un eventuale avvicendamento in panchina. Tra questi spicca Bisoli, che sarebbe stato visto in tribuna allo stadio Manuzzi nell’ultima gara contro il Monza. Gli altri due profili valutati dal club sarebbero Caserta e Pagliuca, tecnici che la dirigenza starebbe monitorando in caso di ribaltone imminente.

Il futuro della panchina del Cesena potrebbe dunque decidersi già nelle prossime ore, con la sfida contro il Modena che rischia di diventare un passaggio determinante per la permanenza di Mignani alla guida della squadra.

