Serie B, Modena avanti all’intervallo sullo Spezia

Si chiude con il Modena in vantaggio il primo tempo dell’anticipo di Serie B contro lo Spezia. Al “Braglia” i gialloblù conducono 1-0 all’intervallo grazie alla rete di Manuel De Luca.

La gara parte con ritmi discreti e con lo Spezia che prova subito a farsi vedere: al 3’ un cross di Giuseppe Aurelio crea apprensione ma l’anticipo difensivo evita guai al Modena. Poco dopo è ancora lo Spezia a spingere con Leonardo Sernicola, il cui tiro deviato porta al primo corner del match.





Con il passare dei minuti cresce però il Modena, che sfiora il vantaggio al 9’: cross di Tonoli e tentativo al volo di Luca Zanimacchia sul secondo palo, ma la conclusione è imprecisa. Il laterale gialloblù ci riprova anche all’11’, senza trovare lo specchio.

Lo Spezia risponde al 20’ con la migliore occasione del primo tempo: cross di Sernicola e inserimento di Aurelio che di testa sfiora la traversa. Il match si sblocca al 29’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone rimesso in area crea una mischia e De Luca è il più rapido di tutti a mettere la zampata, firmando l’1-0 per il Modena e trovando il suo primo gol stagionale al “Braglia”.

Nel finale di frazione lo Spezia prova a reagire con un tiro da fuori di Sernicola neutralizzato da Simone Santoro e con un tentativo dalla distanza di Francesco Pio Romano che termina alto.