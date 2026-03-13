Serie A, equilibrio all’intervallo: Torino-Parma 1-1

Si chiude in parità il primo tempo tra Torino e Parma, con il punteggio di 1-1 dopo i primi 45 minuti della sfida di Serie A.

La gara si sblocca subito: al 3’ i granata passano in vantaggio con Giovanni Simeone, rapido a ribadire in rete in area e firmare l’1-0. Il Torino prova a gestire il possesso e continua a rendersi pericoloso, andando vicino al raddoppio con Nikola Vlasic e con lo stesso Simeone, il cui colpo di testa termina di poco fuori.





Il Parma però cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio al 20’: cross preciso di Gabriel Strefezza e colpo di testa vincente di Mateo Pellegrino che batte il portiere granata per l’1-1.

Nel finale di frazione il Torino torna a spingere: Vlasic impegna il portiere Zion Suzuki con una conclusione potente dal limite, mentre Simeone sfiora la doppietta di testa. Il Parma prova a rispondere con qualche ripartenza, ma senza creare altri pericoli concreti.