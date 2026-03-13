Serie A, equilibrio all’intervallo: Torino-Parma 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file4 (91)

 

Si chiude in parità il primo tempo tra Torino e Parma, con il punteggio di 1-1 dopo i primi 45 minuti della sfida di Serie A.

La gara si sblocca subito: al 3’ i granata passano in vantaggio con Giovanni Simeone, rapido a ribadire in rete in area e firmare l’1-0. Il Torino prova a gestire il possesso e continua a rendersi pericoloso, andando vicino al raddoppio con Nikola Vlasic e con lo stesso Simeone, il cui colpo di testa termina di poco fuori.


Il Parma però cresce con il passare dei minuti e trova il pareggio al 20’: cross preciso di Gabriel Strefezza e colpo di testa vincente di Mateo Pellegrino che batte il portiere granata per l’1-1.

Nel finale di frazione il Torino torna a spingere: Vlasic impegna il portiere Zion Suzuki con una conclusione potente dal limite, mentre Simeone sfiora la doppietta di testa. Il Parma prova a rispondere con qualche ripartenza, ma senza creare altri pericoli concreti.

Altre notizie

Galliani chiama il suo pupillo

Galliani: «Mio primo colpo di mercato? Uno scambio con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-12 105843

Forbes: “Il Como degli Hartono ha la proprietà più ricca. La classifica”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 12, 2026
la penna

Gazzetta dello Sport: “La Penna verso il ritorno in Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
Oplus_131104

Simic: «Al Palermo con Zamparini era dura. Inzaghi? Quante ragazze…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
file7 (37)

Serie A: la Lazio vince nel finale, Sassuolo battuto 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file4 (89)

Serie A: pari all’intervallo tra Lazio e Sassuolo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
file11 (11)

Serie A, Milan-Inter 1-0: Estupinan regala il derby ai rossoneri. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file5 (66)

Serie A: Milan avanti 1-0 all’intervallo sull’Inter

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 8, 2026
file9 (2)

Serie A, la Juventus dilaga: Pisa battuto 4-0. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file3 (30)

Serie A: pari senza reti all’intervallo tra Juventus e Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
Screenshot 2026-03-07 193859

Serie A: l’Atalanta raggiunge l’Udinese sul 2-2 grazie alla doppietta di Scamacca. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 7, 2026
file4 (14)

Serie A, il Napoli piega il Torino 2-1: la classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

file4 (91)

Serie A, equilibrio all’intervallo: Torino-Parma 1-1

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file3 - 2026-03-13T211942.634

Serie B, Modena avanti all’intervallo sullo Spezia

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file2 - 2026-03-13T211206.807

Serie B, classifica monte ingaggi: Palermo al secondo posto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
file1 - 2026-03-13T205559.150

Pescara, Insigne sogna la salvezza e chiama Immobile: «Se ci salviamo lo aspetto l’anno prossimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
Screenshot 2026-03-13 202255

Monza-Palermo, il club rosanero sui social: “Ogni goccia di sudore ci ha portato fino a qui”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026